مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نرسم ملامح مستقبلنا الرقمي

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أهمية مواكبة المستجدات العالمية في مجال التقنيات الرقمية التي باتت اليوم تشكل عصب الحياة الحديثة، والركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحديث في مختلف المجالات، لتبقى مضاعفة الجهود في سبيل ترسيخ إنجازات دبي في مجال التحوّل الرقمي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا، أولوية استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في دبي ودولة الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى مقر هيئة دبي الرقمية، حيث كان في استقبال سموه طلال بالهول الفلاسي، والمدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري الذي أطلع سموه على أبرز البرامج والمشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تنفّذها الهيئة، في إطار خطة رقمنة الحياة في دبي، وجعلها المدينة الرائدة عالمياً في جودة الحياة الرقمية.

الكفاءات الوطنية

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره للكفاءات الوطنية المبدعة التي كان لها دورها الواضح في تعزيز القدرات الرقمية لدبي ودولة الإمارات، قائلاً: «كفاءة الكوادر الإماراتية من أبناء وبنات الوطن، ونجاحهم في تسريع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية، مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً.. فقد أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وعلى قدر ثقة القيادة التي تتطلع إلى مزيد من إسهاماتهم وجهودهم في دعم الأهداف الطموحة التي تحملها دبي للمستقبل، لتكون دائماً في المقدمة نموذجاً للتطوير الهادف إلى راحة الإنسان وتحقيق سعادته ورقيّه».

ودعا سموّه إلى الاستفادة من المقومات الريادية التي تتمتع بها دبي من خبرات وطنية كبيرة، ومواهب وكفاءات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، وبنية تحتية قوية وأطر تشريعية متطورة ومرنة، وكذلك الاهتمام بالابتكار والأفكار الخلاقة، والانفتاح على التجارب العالمية المتقدمة، ومواكبة المتغيرات، لتظل دبي ودولة الإمارات على الدوام، النموذج المُلهِم في التطوير والتنمية.

وفي تغريدة على «تويتر» قال سموه: «زرت هيئة دبي الرقمية واطلعت على أبرز مشروعاتها. جهود الهيئة في قيادة التحول الرقمي تنعكس في كل مظاهر الحياة في دبي. نعيش اليوم في الإمارات ودبي، أثر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي سابقت الزمن، وحققت إنجازاتنا الرقمية لتسعد الإنسان، وبرؤيته نرسم ملامح مستقبلنا الرقمي».

وخلال زيارة مقر الهيئة، التقى سمو النائب الأول لحاكم دبي، بعدد من قيادات الهيئة والعاملين فيها، حيث استمع سموه إلى شرح مفصّل عن سير العمل ومستجدات المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، والأهداف المرجوة من ورائها، وأشاد سموّه بمستوى الإنجاز وأثنى على أداء فرق العمل الوطنية، وما أظهرته من مستويات متقدمة من الكفاءة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة.

دعم وتشجيع

من جهته أعرب المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، عن عميق الشكر والتقدير لما يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، من اهتمام ودعم وتشجيع للهيئة والعاملين فيها، واعتزازه بهذه الزيارة الكريمة التي تشكّل في حد ذاتها، مصدر تحفيز وتشجيع كبير لفريق العمل على مواصلة الجهود للوصول إلى آفاق جديدة من الإنجاز.

وقال: «تعكس زيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد للهيئة، اهتمام القيادة وحرصها على متابعة التقدم المتحقق في مجال الانتقال إلى البيئة الرقمية، وتأكيد ريادة دبي في هذا الشأن.. فالتوجيهات السديدة وعبارات التشجيع والتحفيز التي وجّهها سموه إلى فريق العمل، تمثل نقطة انطلاق جديدة للهيئة نحو مزيد من الإنجازات التي تلبّي توقعات قادتنا، وتعزز ريادة دبي نموذجاً عالمياً ملهماً في الحياة الرقمية الشاملة».

مشروعات نوعية

واستمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال الزيارة إلى شرح عن أهم المشروعات النوعية للهيئة، ومن أبرزها مشروع «لوحة دبي»، وهو عبارة عن لوحة تحليلية توفّر لصناع القرار نظرة آنية شاملة عن أهم المؤشرات الحيوية للمدينة، وتغطي جوانب عدة لها علاقة بمكانة دبي كمدينة عالمية.

كما اطلع سموه على مبادرة «التوازن الرقمي» التي تحتوي على منظومة متكاملة وشاملة لتحقيق التوازن والتناغم لدى الأفراد في تفاعلهم مع المؤثرات الرقمية في إمارة دبي، بغرض تعزيز جودة الحياة الرقمية، وتعد من المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى المدن في العالم.

وكذلك استمع سموه إلى شرح حول مبادرة «مؤشرات معاملات دبي» التي ترصد مستوى أداء الخدمات الحكومية، من خلال لوحة معلوماتية تساعد أصحاب القرار على قياس أداء خدمات الجهات الحكومية في دبي بشكل لحظي.

مظلة هيئة دبي الرقمية

تضم هيئة دبي الرقمية تحت مظلتها خبرات أربع جهات حكومية هي: مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، ومؤسسة بيانات دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، لضمان تكاتف جهود الجهات المعنية بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي عاصمة رقمية عالمية.

النائب الأول لحاكم دبي:

«كفاءة الكوادر الإماراتية من أبناء وبنات الوطن ونجاحهم في تسريع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية، مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً».