شرطة دبي تستعرض في منتدى قادة المطارات العالمية تجربة "k9" وتوقع مذكرة تفاهم في مجال التدريب

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات منتدى قادة المطارات العالمية، المقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدمت كل من إدارة التفتيش الأمني k9 وإدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أمام الحضور في المنتدى، شرحاً حول دور كل منهما في تعزيز الأمن والأمان في المواقع والمنشآت والمطارات.

وعرض الملازم أول مهندس هزيم المنصوري والملازم أول مهندس الريم عبد الرحمن، الجهود التي تقوم بها إدارة أمن المتفجرات من إجراءات في تعزيز المنظومة الأمنية لمطارات دبي الدولية، إلى جانب استعراض أهم الدورات التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الموظفين، وآليات التقييم الفني للأجهزة والمعدات في الكشف عن المتفجرات.

ومن جانبها، قدمت الملازم ثاني مريم عبد الله بالجافلة، من إدارة التفتيش الأمني k9، عرضا حول كيفية العناية بالكلاب البوليسية في شرطة دبي، والرعاية الصحية المتقدمة، والمقدمة لها لتكون جاهزة لأداء المهام الموكلة إليها في تعزيز الأمن والأمان والقيام بالمهام الميدانية الموكلة إليها.

كما وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز الرائد عالمياً في مجال تدريب والتطوير المهني الخاص بأمن المطارات، وشركة "سميث ديتيكشن" للأنظمة الأمنية، مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعاون المشترك، الخاصة في مجال تطبيق البرامج الخاصة باستخدام أجهزة كشف الأشعة السينية، وذلك خلال مشاركة شرطة دبي في معرض المطارات المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، ومن طرف شركة "سميث ديتيكشن" السيد توم سكواير المدير العام للشرق الأوسط في شركة، بحضور العميد حموده العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد مهندس مروان سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.

وثمن سعادة اللواء ابن ثاني علاقة الشراكة مع شركة "سميث ديتيكشن"، وأهمية المذكرة في رفع مستوى التدريب من خلال منظومة تدريب تخصصية ومتنوعة، تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف التخصصات، والتي من شأنها دعم الأداء الوظيفي ورفع وتحسين مهارات وقدرات المورد البشري، وصولاً إلى الاحترافية الوظيفية التي من شأنها أن تحقق الأهداف وتحسن الأداء.

من جانبه، قال توم سكواير :" إنه من دواعي سرورنا وفخرنا توقيع مذكرة التفاهم والتعاون لتحقيق شراكة استراتيجية مع شرطة دبي في المجالات الأمنية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من الحرص على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين شرطة دبي وشركة "سميث ديتيكشن"، وإيماناً من الطرفين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما في مجال التدريب على أجهزه الكشف بالأشعة السينية الخاصة بأمن الطيران بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وتنص الاتفاقية على تطوير الأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها استخدام مركز التدريب في مركز دبي لأمن الطيران المدني في شرطة دبي، والتعاون في البرامج التدريبية في مجال أمن الطيران، إلى جانب التعاون في مجال التسويق وحضور المؤتمرات والمعارض المشتركة.