" القابضة لحلول المياه المستدامة" تؤكد اتباعها استراتيجية توسع طموحة محليا ودوليا

أكدت "الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة" التي تم تأسيسها حديثاً، بهدف إحداث تغييرات جذرية في قطاع المياه العالمي التزامها بالريادة في توفير حلول المياه المستدامة المتطورة واتباعها استراتيجية توسع طموحة محليا ودوليا.

وقال المهندس أحمد الشامسي الذي تم تعيينه في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الجديدة إن إطلاق العلامة التجارية الجديدة يأتي في إطار التحول الاستراتيجي المستمر للشركة وخططها الرامية لتوسعة أعمالها، بحيث تغطي مجالات جديدة، فضلاً عن دورها المهم المتمثل في تحقيق طموحات الاقتصاد الدائري للإمارة. وتستحوذ الشركة التي أنشئت حديثاً على ملكية "شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي"، الجهة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في الإمارة، والتي أعلنت أيضاً عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة تحت اسم "شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة".

وبصفتها إحدى الشركات الملتزمة بمعيار PAS 2080 لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البنية التحتية، سوف تواصل "شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة" التركيز على الابتكار وتزويد المجتمعات بمياه معالجة تراعي معايير الاستدامة في المقام الأول. واستراتيجية "الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة" لدخول الأسواق تقوم على تطوير الحلول المتطورة والشاملة لمعالجة المياه، والعمل بسرعة على تلبية الاحتياجات الناشئة للمجتمعات والصناعات، في الوقت الذي تسعى فيه أيضاً إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للمياه والحفاظ عليها لدعم أهداف الاقتصاد الدائري. ومع أن الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة تعمل حالياً بشكل رئيسي في أبوظبي، إلا أنها تمتلك خططاً تساعدها على الاستغلال الأمثل لفرص التوسع المحلية والإقليمية والدولية، تماشياً مع المبادرات الحكومية الحالية.

و قال سعادة سعيد حمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: "يتزامن تأسيس شركتنا مع عام الاستدامة الذي سيشهد أيضاً استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28). وسنبدأ رحلتنا بالتأكيد على التزامنا الراسخ بتقديم حلول مائية مستدامة ستعود بالنفع على عملائنا في المجتمعات المحلية، كما ستساعد في حماية كوكبنا وأنظمته البيئية. وبصفتنا شركة رائدة وموثوقة في تقديم حلول المياه المستدامة، فإننا ندرك الحاجة الملحّة إلى تحقيق طموحات الاقتصاد الدائري. وتعتمد شركتنا الجديدة على سجل حافل بالإنجازات التي حققتها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، التي ستعمل الآن تحت المسمى الجديد "شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة"، لتسهم بدورها في ريادة التوسع ورفع مستوى الإمكانات الحالية لدعم طموحات الاستدامة. ".

وقال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: "تتمثل مهمتنا في ابتكار وتنفيذ حلول مائية مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري، وسوف نحقق ذلك من خلال ضمان الاستخدام المسؤول للمياه وإعادة استخدامها وتعزيز النمو الذكي، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس 6 المرتبط بتأمين المياه النظيفة وضمان توافرها.بينما نواصل التزامنا بإدارة المياه بطرق مستدامة، ستبرز "شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة" في سعيها لتصبح إحدى شركات المرافق الرائدة منخفضة الكربون. ولهذه الغاية، تحرص الشركة على اتخاذ مجموعة من التدابير القابلة للتطبيق وإيجاد طرق مبتكرة لتحقيق التميّز التشغيلي، بما يسهم في قيادة المساعي الرامية إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للمياه والغذاء والطاقة.

ونتطلّع إلى المشاركة قريباً في أبرز الفعاليات التي سيجري تنظيمها هذا العام، بما في ذلك المؤتمر العالمي للمرافق في أبو ظبي ومؤتمر الأطراف "COP28"، بينما نواصل التعاون مع شركائنا بشكل وثيق لبناء مستقبل مستدام." وبمناسبة تأسيس الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة وتدشين عملياتها، تم الكشف عن شعارها الذي يعكس التزامها بالإدارة المستدامة للمياه وتركيزها على تعزيز دورة المياه. ويتألف الشعار من SWS (حلول المياه المستدامة)، ورمز أيقوني للماء، إضافة إلى اسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية. ويدلّ الرمز المائي على الحلقة الدائمة لترشيح المياه ومعالجتها، وهو عنصر أساسي للعلامة التجارية.