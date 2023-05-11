سارة الاميري: الإمارات ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية

أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية وايجاد التمويل المناسب للبحث والتطوير وتحديد اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا لاحداث التاثير المطلوب في الاقتصاد.



وقالت الأميري خلال مداخلتها في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، أن الامارات خفضت تكلفة الاعتماد على الطاقة الشمسية مع دعم جهود البحوث والتطوير في هذا المجال ، وأضافت أن الدولة تعمل على التخلص من البصمة الكربونية ويوجد استثمار مستمر لخفض الانبعاثات الى اقل قدر ممكن مع العمل على خفض الانبعاثات في مختلف الصناعات بشكل خاص.