«فوائد» يومية على سحب «الكاش» من بطاقات الائتمان

أفاد خبير مصرفي متخصص ببطاقات الائتمان، بأن سحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان مباشرة عن طريق جهاز الصراف الآلي، عادة ما يكون عليه رسوم كبيرة تصل إلى 300 درهم أو أكثر حسب المبلغ، فضلاً عن فوائد يتم احتسابها يومياً وبشكل تراكمي حتى يتم سداد المبلغ، مبيناً أن نسب تلك الفوائد تراوح بين 2.5 و3%.

جاء ذلك رداً على استفسارات متعاملي بنوك، قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم لاحظوا زيادة في أسعار الفوائد على المبالغ التي يسحبونها نقداً «كاش» من بطاقتهم الائتمانية.

وتفصيلاً، قال متعاملو بنوك، إنهم فوجئوا بزيادة كبيرة في قيمة الفوائد التي يتم خصمها حين يتلقون كشوف الحساب الشهرية لبطاقات الائتمان، نتيجة مبالغ مالية سحبوها نقداً (كاش) من أجهزة صراف آلي، وسددوها لاحقاً.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أنهم قاموا باحتساب نسبة الفوائد التي تم إبلاغهم عنها عند أخذ البطاقة، ووجدوا أن ما تم خصمه أكبر من المتوقع، رغم أن بعضهم سدد قبل موعد صدور كشف الحساب.

وطالب المتعاملون - الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم - البنوك بمزيد من الشفافية في الرسوم ونسب الفوائد التي يتم احتسابها حتى يمكن إدارة استخدام البطاقة بشكل سليم.

إلى ذلك، قال المصرفي المختص ببطاقات الائتمان، تامر أبوبكر، إنه من غير السليم أن يقوم المتعامل بسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان مباشرة عن طريق جهاز الصراف الآلي، إذ إن ذلك عادة ما يكون عليه رسوم كبيرة تصل حتى 300 درهم أو أكثر حسب المبلغ، بجانب نسبة فوائد يتم احتسابها يومياً وبشكل تراكمي حتى يتم سداد كامل ما تم سحبه، مبيناً أن تلك الفوائد تراوح بين 2.5% و3%، حسب المبلغ أيضاً.

وأوضح أبوبكر، أن أفضل طريقة للحصول على «الكاش» من بطاقة الائتمان حال الاحتياج إليه، أن يتقدم المتعامل بطلب تحويل مبلغ أو نسبة من الحد الائتماني للبطاقة والذي يصل حتى 90% أحياناً، إلى الحساب الخاص بالمتعامل كمبلغ نقدي يمكن سحبه ويتم تقسيطه فيما بعد بالاتفاق مع البنك.

وأضاف أن هذه المبالغ المعروفة مصرفياً باسم «الكويك كاش» أو «النقد السريع»، تحوّل إلى حساب المتعامل في اليوم نفسه، مشيرة إلى أن هذه الخدمة لا تحتاج أوراقاً، وإنما يمكن التقديم عليها عبر التطبيق الذكي للبنك أو من خلال مراكز خدمة المتعاملين مباشرة.

ونصح أبوبكر المتعاملين، بقراءة بنود عقد بطاقة الائتمان جيداً والسؤال عن التفاصيل كافة، لافتاً إلى أن رسوم وفوائد سحب «الكاش» تكون عادة من البنود المعقدة نوعاً ما للمتعامل العادي وتحتاج فهماً دقيقاً لمعرفة كيفية احتساب النسب.

وأكد أن أفضل طريقة لاستخدام بطاقات الائتمان، هي دفع نسبة 100% من الاستخدام في الموعد المحدد من كل شهر بما يضمن الاستفادة من مزاياها المختلفة، سواء نقاط الولاء أو دخول صالات كبار الشخصيات في المطار أو الخصومات المتنوعة، وفي الوقت ذاته تجنب الرسوم والفوائد المخفية والكبيرة.