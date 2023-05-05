«دبي المالي العالمي»: لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل «استديوهات المشاريع»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل حاضنة «استديوهات المشاريع» Venture Studio.

وتؤسس هذه الخطوة لأول إطار تشريعي متخصص على مستوى العالم لإنشاء المشروعات، بما يدعم نمو الشركات الناشئة الابتكارية والشركات ذات النمو السريع في المنطقة، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد المركز بأنه بعد فترة استشارات عامة بدأت في فبراير 2023، وامتدت على مدى 30 يوماً، أصدر مجلس إدارة سلطة المركز اللوائح التنظيمية لحاضنة «استديوهات المشاريع»، التي تدعم «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، عبر توفير إطار تشريعي لإنشاء المشروعات.

وتشمل اللوائح التنظيمية لآلية عمل حاضنة «استديوهات المشاريع» عدداً من المزايا، من بينها توفير أول إطار تشريعي متخصص على مستوى العالم لإنشاء المشروعات وتطويرها، وإرساء معايير قانونية تعزز الثقة بنموذج إنشاء المشروعات، إضافة إلى تقديم آليات واضحة لإدارة سير عمل استوديوهات المشروعات وروّاد الأعمال والكيانات المتفاعلة مع بعضها بعضاً، ومع الكيانات الأخرى المعنية ضمن نشاطاتها الخارجية في السوق.

كما تُسهم اللوائح في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، انطلاقاً من نموذج استوديوهات المشروعات، ضمن معايير تشغيلية محددة تمكّن تبني الأفكار التجارية الجديدة، ورعاية روّاد الأعمال، وخفض تكاليف نمو الشركات الجديدة، في وقت دخلت فيه هذه اللوائح حيز التنفيذ بتاريخ 26 أبريل 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز، جاك فيسر: «يسعدنا الإعلان عن إصدار اللوائح المنظمة لآلية عمل استديوهات المشاريع لعام 2023، التي توفر أول إطار تشريعي متخصص لبناء المشروعات عالمياً».

على صعيد آخر، أعلن مركز دبي المالي العالمي، أخيراً، عن اقتراح تعديلات على لوائح حماية البيانات، لتعزيز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز.