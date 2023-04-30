الإمارات تشارك في «منتدى طشقند للاستثمار»

ترأس وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وفد الدولة المشارك في «منتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار» في أوزبكستان. وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تسعى إلى توسيع تعاونها مع أوزبكستان الصديقة في شتى المجالات، لافتاً إلى أن التعاون لا يقتصر في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر فقط، بل هناك خطط للتعاون في مجالات أخرى، مثل النقل والبنية التحتية. من جانبه، قال الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزاييف، إن «الإمارات من أولى الدول التي عزّزت جهود أوزبكستان في تحقيق النهضة»، موجهاً الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعم سموّه للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.