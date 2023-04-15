المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يطلق مشروعاً للإدارة الذكية للبيانات

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع متعلّق بالإدارة الذكية للبيانات، يسعى إلى أتمتة بروتوكولات وإجراءات إدارة البيانات.

وخلال المشروع، سيعتمد المكتب أحدث أدوات وحلول التكنولوجيا المتوفرة عالمياً في مجال إدارة المعلومات وتحليل البيانات.

وبحسب خطة المشروع، سيقوم المكتب بجمع وإدارة البيانات الخاصة بأنشطة التنسيق الوطني، وبناء مخزن مركزي للبيانات والمعلومات، وتطوير الأنظمة التقنية للاستفادة من القدرات التحليلية الذكية. وسيتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات ومعالجتها وإصدار التقارير للشركاء المحليين والدوليين.