أسهم "آي آند" ترتفع 1% بعد الاستحواذ على حصة أغلبية في تطبيق "كريم"

ارتفع سهم مجموعة "آي آند" الإماراتية، "اتصالات سابقًا"، بنحو 1% في بداية التعاملات ببورصة أبوظبي للأوراق المالية بعد الاستحواذ على 50.03 % من تطبيق كريم للنقل التشاركي.

وستستفيد شركة اتصالات من التطبيق لتعزيز نمو خدماتها الرقمية للمستهلكين، بما في ذلك تسريع وتيرة توسيع تطبيق "e& money" عبر نطاق واسع.

وسوف يتم فصل أعمال شركة "كريم" الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة "أوبر" من تطبيق "كريم سوبر آب"، بينما ستبقى مساهمة في التطبيق، وفق بيان الشركة.

وستبقى إدارة "كريم سوبر آب" على الفريق الإداري الحالي للتطبيق، بمن فيهم مؤسساه مدثر شيخة وماجنوس أولسون.

وسيجرى تمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة، وفق مجموعة "آي آند" الإماراتية التي قالت إن الأثر المالي المتوقع على نتائج الأعمال طفيف غير أنه يوفر فرصة مهمة للنمو والتنويع بالإيرادات على المدى الطويل.

وإتمام الصفقة لا يزال يخضع لاستيفاء الموافقات التنظيمية ولعدد من الشروط والإجراءات الإدارية.

وتتحول مجموعة "آي آند" حالياً من كونها شركة اتصالات فقط إلى شركة تكنولوجية متكاملة، وتضع نصب أعينها عند توسعها جغرافياً، أن تكون الخدمات التكنولوجية من أبرز القطاعات التي تعمل فيها.

وتعتزم الشركة الإعلان عن أكثر من خدمة جديدة متعلقة بقطاع التكنولوجيا وتشمل مجال المدفوعات والتطوير والتحويلات.