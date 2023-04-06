مطارات دبي تفوز بجائزتين دوليتين مرموقتين في مجال السلامة

حصلت مطارات دبي الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي /DXB/ ومطار دبي ورلد سنترال /DWC/ على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز السلامة الدولية 2023 بما يشمل الجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA وجائزة السلامة الدولية 2023 مع وسام "الجدارة" من مجلس السلامة البريطاني.

وجاءت الجائزتان تقديرا لالتزام مطارات دبي بالتميز في مجال الصحة والسلامة وشهادة على فاعلية ومتانة نظام إدارة الصحة والسلامة لديها خلال عام 2022 المنصرم.

وقال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "إن توفير بيئة آمنة وصحية تضمن سلامة ورفاهية ضيوفنا وموظفينا وشركائنا يقع على رأس أولويتنا نحن فخورون بفوزنا بهاتين الجائزتين المرموقتين لأنهما تسلطان الضوء على التزامنا تجاه تحقيق هذا الهدف كما سنواصل جهودنا الحثيثة لتحقيق التميز وضمان بيئة عمل وتجربة سفر آمنة وصحية للجميع".

وتهدف جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA إلى تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة وذلك وفقاً لمعايير محددة تتضمن انخراط الإدارة العليا ومراجعة سجلات الحوادث والإصابات لكل من الموظفين والمتعهدين إلى جانب التطبيق اليومي لأنظمة وسياسات إدارة السلامة.

وتعد جوائز RoSPA أكبر برنامج جوائز للصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة ..ويصل عدد المشاركات في الجائزة التي تدخل عامها السابع والسبعين ما يقرب من 2000 مشاركة سنويا من 50 دولة بينما تصل إلى نحو أكثر من سبعة ملايين موظف ومن المقرر منح الجائزة رسميا خلال حفل يقام في دبي يوم 4 مايو المقبل.

وتتضمن معايير التقييم الخاصة بجوائز السلامة الدولية لعام 2023 من مجلس السلامة البريطاني تحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية ومخاوف الرفاهية وسياسة الصحة والسلامة والامتثال التنظيمي ومخاطر الصحة والسلامة وإدارة المخاطر وإدارة أداء الصحة والسلامة والقيادة العليا والالتزام بالصحة والسلامة والتحسينات في سياسات ومعايير الصحة والسلامة بعد جائحة كوفيد-19 ومراجعات الصحة والسلامة وإدارة معدات الحماية الشخصية ومشاركة الموظفين في برامج الصحة والسلامة.

وتقدمت هذا العام 947 مؤسسة عالمية بطلب إلى مجلس السلامة البريطاني للحصول على الجائزة مُنح 30 في المائة منها فقط وسام "الجدارة" علما بأنه سيتم استلام الجائزة رسميا خلال حفل عشاء يقام في لندن في مايو 2023.

وتضم جوائز السلامة الدولية 12 فئة وتقدم تقديرا لالتزام المؤسسات بالمعايير الممتازة لإدارة الصحة والسلامة والرفاهية. في عام 2022 فازت أكثر من 540 مؤسسة من جميع الأحجام والأنواع والقطاعات بجائزة السلامة الدولية بما في ذلك شركات من المملكة المتحدة وإفريقيا وآسيا والهند وأوروبا القارية والشرق الأوسط.