مطار دبي يستقبل الرحلة الافتتاحية لـ «القبرصية»

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أمس، عن استقبال مطار دبي الدولي، أخيراً، الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية القادمة من لارنكا.

وأفاد بيان للمؤسسة بأنه من المقرر أن تشغل الخطوط القبرصية ثلاث رحلات أسبوعية بين دبي ولارنكا على متن طائرة من طراز «إيرباص A320» التي تتسع لنحو 180 مقعداً.

كما توفر الوجهة الجديدة خيارات ربط مع العديد من الوجهات في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، إضافة إلى مجموعة من الوجهات العالمية، في سبيل تعزيز السياحة والأعمال من كلا الجانبين.

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فقد وصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية من مطار دبي حالياً إلى 230 وجهة في 95 دولة من خلال 85 شركة طيران دولية.