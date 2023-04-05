مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة في 2022

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، عن النسخة الثانية من تقريره السنوي حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يسلّط فيه الضوء على ما تم إحرازه من تقدم لأهداف المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في العام 2022، مشيرا إلى استثمار 23 مليون درهم في مبادرات التنمية المجتمعية، فضلا عن الإسهام بمبلغ مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2022.

وأوضح التقرير الذي أصدره المصرف اليوم، مرتكزات الاستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تستهدف دمج مهام المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل المصرف، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتقدم النسخة الثانية من التقرير تحليلا شاملا لما تم إنجازه في مقابل المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتحسينات المهمة التي تم إدخالها خلال العام الماضي.

وكان ما يقارب 60% من محفظة تمويل المصرف تعتبر من التصنيف المنخفض أو متوسط المخاطر بحسب معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الأمر الذي حافظ على وضع مالي مستقر وآمن.

وسجّل المصرف نسبة توطين وصلت إلى 45%، حيث تشكل القوى العاملة من السيدات نسبة 39.4% من إجمالي موظفي المصرف.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناصر العوضي: «يتوافق التزامنا بمبادئ التمويل الإسلامي مع القيم الأساسية للاستدامة، ويعكس توجهنا نحو تعزيز الممارسات المالية الأخلاقية المسؤولة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر».

