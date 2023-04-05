اتفاقية تُسهّل ترخيص المؤسسات عبر الحدود وتكافح الجرائم المالية

وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، وذلك بهدف تعزيز التعاون، وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين.

وتضع الاتفاقية إطاراً لتعزيز العمل والأداء الآمن والسليم في المنشآت المالية والمؤسسات عبر الحدود الكائنة في مناطق الاختصاص.

كما ستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل عملية ترخيص المؤسسات عبر الحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، والمعلومات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن الشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام تضع أساساً قوياً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف: «نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال، وستدفع إلى المزيد من التعاون على صعيد الرقابة المالية، ما يسهم في تنمية اقتصادات البلدين».

من جانبها، قالت المدير العام للبنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، رقية بدر: «تأتي مذكرة التفاهم لإضفاء الطابع الرسمي لبداية علاقتنا مع سلطة دبي للخدمات المالية، وأنا على أتم الثقة بأن هذه الشراكة سيكون لها الدور المهم في ترسيخ تعاوننا في مجالات الرقابة المالية في مناطق الاختصاص».