«ديوا» تدشّن مختبر التقنيات الإحلالية

دشن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، مختبر التقنيات الإحلالية للهيئة في مبنى الحضيبة، ليصبح بمثابة مركز لتطبيق «إطار الابتكار وصناعة المستقبل». وأفادت «ديوا» في بيان أمس، بأن المختبر يهدف إلى تعزيز نمو خدمات الهيئة، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتطوير مهارات جديدة، وصقل الكفاءات الوطنية، من خلال استشراف وصناعة المستقبل، وتوفير أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية.

كما يسهم في تعزيز الابتكار من خلال منصة «ديوافيرس» التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر 2022 لاستثمار تقنية «الميتافيرس» في تنفيذ وتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وأكد الطایر التزام الهيئة بتسخير أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تستثمر في الابتكار وأحدث التقنیات الإحلالیة للارتقاء بالأداء وتحسین جودة حیاة الناس، وذلك ضمن «إطار الابتكار وصناعة المستقبل» المعتمد في الھیئة، والذي یتضمن ثلاث مراحل رئیسة: «تخیل المستقبل، تصمیمه، وتنفیذه»