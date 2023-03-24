«طيران الإمارات» توسع أسطول طائرات أكاديمية تدريب الطيارين

أكدت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين مواصلة اقتناء أحدث التقنيات وأحدث طرز الطائرات لتدريب طياري المستقبل.

وأعلنت الأكاديمية عن تعزيز أسطولها العامل، بطلب شراء ثلاث طائرات «DA42-VI» ذات المحركين، وجهاز طيران تشبيهي (سميوليتر) خاص بهذه الطائرات من «شركة دياموند لصناعة الطائرات»، ومقرها النمسا، لافتة إلى أن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ أربعة ملايين يورو (16 مليون درهم) بحسب لائحة الأسعار.

وبحسب الأكاديمية، ستوضع طائرات «DA42-VI» الثلاث التي تعمل بوقود الطائرات النفاثة، في خدمة التدريب على الطائرات متعددة المحركات في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين التي ستتسلم الطائرات الثلاث خلال النصف الأول من عام 2023.

وقال نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، القبطان عبدالله الحمادي: «تساعدنا هذه الطائرات في تصميم برنامج تجسير للطلبة، لاكتساب مزيد من الخبرة أثناء الانتقال من محرك واحد إلى طائرة نفاثة خفيفة، كما تعزز وتميّز عروضنا».

وأضاف: «سيستفيد طلابنا بشكل كبير عندما يكتسبون خبرة في ثلاثة طرز مختلفة من الطائرات، حتى قبل أن يتم ترخيصهم. كما يساعدنا الأسطول الجديد أيضاً على المضي قدماً في الامتثال لإرشادات الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة»، لافتاً إلى أن طائرة «DA42-VI» منصة معتمدة وصديقة للبيئة وعملية للتدريب على التجسير.

وتعد طائرة «DA42-VI» ذات الأربعة مقاعد أحدث نسخة من الطائرات ذات المحركين بتقنية «دياموند»، وهي أول طائرة معتمدة تجمع بين هيكل الطائرة وإلكترونيات الطيران والمحركات الحديثة.