«دبي للإحصاء»: فبراير يسجل أعلى معدل للمباني المنجزة منذ 2020

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال شهري يناير وفبراير 2023، وصل إلى 537 مباني جديدة، مشيرة إلى أن فبراير سجل أعلى معدل للمباني المنجزة في دبي منذ بداية عام 2020.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم»، فقد بلغ عدد المباني المنجزة في يناير 151 مبنى، وفي فبراير 386 مبنى، بمعدل جاوز تسعة مباني يومياً خلال الشهرين المذكورين.

وبحسب البيانات، فقد توزعت المباني الجديدة خلال فبراير ويناير 2023 بين 226 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و220 مبنى لـ«فلل خاصة»، و42 مبنى «متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني العامة 29 مبنى، و«الصناعية» 20 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الاستثمارية تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 42.1% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الخاصة بحصة 41%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 7.6%، تلتها المباني العامة بنسبة 5.4%، مقابل 3.7% للمباني الصناعية.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن هذه البيانات تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة وتحت إشراف بلدية دبي خلال الفترة المحددة (بين يناير وفبراير 2023).

يشار إلى أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة عام 2022 ككل، بلغ 1941 مبنى جديداً.