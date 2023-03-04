4 اتفاقيات تفتح أمام الإمارات أسواقاً تصل إلى 2.2 مليار نسمة

قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن توقيع الاتفاقية الرابعة مع تركيا، أمس، بعد الهند وإندونيسيا وإسرائيل، تفتح أمام الإمارات أسواقاً تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة، بما فيها اتفاقية التجارة العربية التي تم توقيعها منذ أكثر من 15 عاماً مع مواصلة زخم العمل الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات والتوسع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يزيد على 2.6% بحلول عام 2031 بما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال الـ10 سنوات المقبلة بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد على 10% من الاقتصاد العالمي بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.

وحول خطط الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة، قال الزيودي إن «الإمارات تسير بخطى متسارعة ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا، خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع المقبلة، إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا حيث تم الاتفاق على 85% من بنود الاتفاقية، ما يمثل بوابة مهمة إلى إفريقيا أيضاً، فضلاً عن اتفاقية مع كولومبيا التي تم تأجيل المفاوضات فيها بعد الانتخابات حيث سيتم فتح ملف الاتفاقية قربياً».

• الاتفاقيات تربط اقتصاد الدولة مع أكثر من 10% من الاقتصاد العالمي.