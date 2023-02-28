البنك الدولي يتوقع تحقيق اقتصاد الإمارات لأعلى نمو خليجي في 2023

توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، بنسبة نمو تبلغ 4,1% خلال العام الجاري 2023.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، عصام أبو سليمان، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال «قمة أبوظبي الاقتصادية» التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن البنك الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، بنسبة نمو تبلغ 4,1% خلال العام الجاري 2023، مؤكداً أنها نسبة جيدة للغاية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأرجع أبو سليمان ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات، وجهود التنويع الاقتصادي، والتسهيلات المستمرة في ممارسة الأعمال، سواء للشركات الأجنبية أو المحلية.

كما توقع أن يستمر التنوع الاقتصادي مصحوباً بتسهيلات أكبر فيما يتعلق ممارسة الأعمال للشركات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مسؤول البنك الدولي أن دولة الإمارات حققت أداء اقتصادياً ممتازاً خلال عام 2022، استمراراً للأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد خلال العقود الأربعة الماضية.

وأضاف أن اقتصاد الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما ما يتعلق بالنمو الاقتصادي.