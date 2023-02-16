"ستراتيجيكو" تطلق أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي يديره خبراء إماراتيون

أطلقت "ستراتيجكو" الشركة المتخصصة في الإعلام الرقمي "أول مختبر إبداعي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية" يديره خبراء إماراتيون معنيون بدمج تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مع تقنيات الـــ AI المختصة في اعداد مخرجات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالأتصال الإعلامي والاستراتيجيات.

ويعتبر المختبر مجمعا بحثيا وتكنولوجيا لوضع خطط ومعايير وتطبيقات للاستفادة الصحيحة من الذكاء الاصطناعي وما ينتج عن ذلك من خدمات للشركاء الاستراتيجيين والعملاء حيث يؤمن مخرجات اتصالية وتسويقية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي .

وقالت الشركة إن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من المسرعات الإعلامية والاستراتيجية في إدارة المخرجات وزيادة عددها بهدف إلتماس التأثير الإيجابي على واقع ممارساتهم الإعلامية والرقمية سواء من ناحية المحتوى أو مواجهة الأزمات وإدارتها، بالإضافة إلى العلاقات العامة الرقمية ورصد وتحليل البيانات وإجراء المقارنات المعيارية.

وقالت فاطمة الحوسني، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير إن إطلاق المختبر أحد مسارات عمل الشركة المرتبطة بالاستراتيجيات للاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها في خدمة تطوير العمل اليومي لــ"ستراتيجيكو" أو شركائها وعملائها مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي للشركة الذي يعتبر جزءا مهما من العمل اليومي منوهة بأن الشركة تعتزم في وقت قريب تنظيم زيارة للمهتمين من الشركاء والعملاء والإعلاميين لمختبرها الجديد بهدف الاطلاع على مسار العمل ومخرجاته عن قرب.