«موانئ أبوظبي» تنال «البلاتيني العالمي» للعام الرابع

حافظت «مجموعة موانئ أبوظبي»، للعام الرابع على التوالي، على الاعتماد البلاتيني العالمي من «المستثمرون في الموارد البشرية»، وهي مواصفة عالمية تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره، من خلال التركيز على العنصر البشري.

ويعد هذا «الاعتماد» أعلى درجة يمكن للمؤسسات تحقيقها في مجال الاستثمار في مواردها البشرية، إذ نجح 2% فقط من 50 ألف مؤسسة مشاركة من 66 دولة، في الحصول على هذا التصنيف المتميز.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية - مجموعة موانئ أبوظبي، ميثة المرر: «يسعدنا المحافظة على الاعتماد البلاتيني الذي يعد معياراً لمقارنة أدائنا مع أفضل المؤسسات حول العالم، ولا شك بأنه يجسد التزامنا عالمي المستوى بالإدارة الناجحة للموارد البشرية».