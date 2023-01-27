مجموعة الإمارات تطوّر القدرات الدبلوماسية لمديري المحطات الخارجية من المواطنين

أعلنت مجموعة الإمارات وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الدبلوماسية لمديري محطات «طيران الإمارات» التجارية الخارجية من الكوادر الإماراتية حول العالم، وذلك ضمن برنامج السفير التجاري القيادي الذي أطلقته المجموعة أخيراً.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان أمس، بأن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وزكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة وعضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، شهدا حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي أقيم في المقر الرئيس لمجموعة طيران الإمارات.

ووقع المذكرة كل من: نائب رئيس توظيف وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مجموعة الإمارات، أميرة الفلاسي، ونائب مدير عام الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم الظاهري.

مهارات دبلوماسية

ويزوّد البرنامج التدريبي، الذي يمتد على مدار خمسة أيام وتقدمه الأكاديمية للمشاركين من مديري محطات «طيران الإمارات» الخارجية، فهماً شاملاً للمهارات الدبلوماسية اللازمة لتمثيل مجموعة الإمارات بشكل فعّال حول العالم، بما يخدم تحقيق أهدافها التجارية وعملياتها التشغيلية.

كما سيكون هذا البرنامج، المصمم خصيصاً بما يتوافق مع أهداف برنامج السفير التجاري القيادي التابع لمجموعة الإمارات، بمثابة منصة فعّالة لتبادل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية في قطاع الطيران.

توافق مميز

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «بصفتنا شركة عالمية تتخذ من دبي مقراً لها، نفخر في مجموعة الإمارات بتمثيل قطاع الطيران في الإمارات والتعريف بالدولة في مختلف الأسواق التي نعمل بها».

وأضاف سموه: «من هذا المنطلق وجدنا في ما تتبناه أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من رؤى وتوجهات استراتيجية توافقاً مميزاً مع توجهاتنا في المجموعة، ونؤمن بأن هذه المبادرة التدريبية المشتركة ستُسهم في تطوير قدرات فريق المديرين لدينا باعتبارهم ممثلين لعلامتنا التجارية في جميع أنحاء العالم، حيث ستعزّز قدراتهم على التعريف بما توفره دولة الإمارات من فرص وما تحمله من قيم أصيلة عبر شبكتنا العالمية بشكل أكثر فاعلية».

مكانة الدولة

من جهته، قال نسيبة: «تُسعدنا هذه الشراكة الجديدة والفريدة من نوعها التي تربط أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بمجموعة الإمارات، والتي ستخلق لنا مساحة إضافية للتعريف بأهمية الدور المحوري الذي تمتلكه الدبلوماسية وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطيران المتنامي، وبصورة تمثل انعكاساً فريداً لما تتبناه الدولة من سياسات خارجية ناجحة».

وأضاف: «ملتزمون، من خلال هذه الشراكة، بتزويد الكوادر الإماراتية من مديري مجموعة الإمارات بالمعرفة والمهارات الدبلوماسية اللازمة لمواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع المزدهر، ونقل الصورة المُشرّفة لثقافة وحضارة الإمارات، وليكونوا الوجه الناصع لهذه الدولة المعطاء بين شعوب العالم».

أدوار أساسية

ويضع برنامج المحطات الخارجية التجارية لـ«طيران الإمارات» الكوادر الإماراتية الأكثر كفاءة وطموحاً في أدوار أساسية ضمن مختلف الأسواق العالمية للمجموعة، بحيث يكونون مسؤولين عن قيادة الأهداف التجارية لها والحفاظ على علاقاتها المتينة مع شركائها الرئيسين والهيئات التنظيمية المحلية.

ويتفاعل مديرو المحطات الخارجية في المجموعة أيضاً مع المجتمعات وممثلي القطاع العام والشركات أثناء عملهم، وبما يدعم توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وبقية الدول تجارياً وسياحياً.

• برنامج المحطات الخارجية التجارية لـ«طيران الإمارات» يضع الكوادر الإماراتية في أدوار أساسية ضمن الأسواق العالمية.

أحمد بن سعيد:

«المبادرة ستُسهم في تطوير قدرات فريق المديرين لدينا باعتبارهم ممثلين لعلامتنا التجارية في جميع أنحاء العالم».

برنامج السفير التجاري

يُعدّ برنامج السفير التجاري القيادي مبادرة أطلقتها مجموعة الإمارات لتأكيد التزامها الثابت تجاه المواهب الإماراتية، حيث تمّ تطوير البرنامج بالتعاون مع مجموعة رائدة من المؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إلى جانب الفرق الداخلية للمجموعة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والارتقاء بتأثير المديرين الإماراتيين في المجموعة ضمن أربعة مجالات محورية، هي: البروتوكول الدولي والاتجاهات العالمية، المهارات الإعلامية، التفاعل الجماهيري والإداري، الدبلوماسية.