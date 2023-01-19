"أدنوك للتوزيع" و"طاقة" تتعاونان لإطلاق "E2GO" لإنشاء شبكة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الإمارات

وقّعت "أدنوك للتوزيع"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، على اتفاق يهدف إلى إطلاق شراكة جديدة تحت إسم "E2GO" لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.

قام بالتوقيع على الاتفاقية التي ستمهد الطريق لإطلاق الشراكة كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع" المهندس بدر سعيد اللمكي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة" جاسم حسين ثابت، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

وكان الطلب على المركبات الكهربائية في الدولة قد شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% (CAGR) خلال الفترة من 2022 إلى 2028 وفقاً للمؤشّر العالمي لجاهزية التنقل الكهربائي لعام 2022.

ويأتي مشروع "E2GO" ليتناسب مع تطور سوق المركبات الكهربائية في الدولة والذي يشهد نمواً متسارعاً، حيث يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء ما يصل إلى 70 ألف نقطة شحن كهربائي في أبوظبي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية .. ويتطلب إنشاء تلك البنية التحتية الهامة استثمارات تصل إلى حوالي 734 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) كنفقات رأسمالية.

ويهدف "E2GO"، الذي تدعمه اثنتان من أكبر شركات الطاقة الوطنية في الدولة، أن يكون الجهة الرئيسة المزودة لحلول شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك نقاط الشحن الكهربائي السريع في المناطق الرئيسية بالإمارة، والخدمات المتعلّقة بها مثل المواقف، والتعرفة المرورية للمركبات، وتوفير المنصّات الرقمية، لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مستوى خدمة العملاء، وخلق مصادر عائدات جديدة.

وتستند الشراكة إلى "سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي"، التي أطلقتها دائرة الطاقة مؤخرا كخطوة مهمة تهدف لتطوير حلول مبتكرة لاقتصاد الكربون الدائري تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع التنقّل.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع" الدكتور سلطان أحمد الجابر، : تشهد دولة الإمارات نمواً في استخدام المركبات الكهربائية، وتمتلك كل من "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" إمكانيات وقدرات متميزة تتيح لهما تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من أصحاب المركبات الكهربائية عبر إطلاق "E2GO، وستستمر "أدنوك للتوزيع" في سعيها للاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة، مع ترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً لاحتياجات العملاء من مختلف أنواع الطاقة.

من جانبه، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر، : نحن في دائرة الطاقة، نثني على الشراكة بين "طاقة" و"أدنوك للتوزيع" التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في أنحاء الإمارة، ونحن في دائرة الطاقة حريصون على دعم رؤية القيادة الرشيدة، وتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع من خلال إطار سليم للسياسات واللوائح التي تنظم التنقل المستدام، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطاقة في دفع جهود الحد من الانبعاثات عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المُناخي بحلول العام 2050.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل فلاح محمد الأحبابي، : يسعدنا العمل المشترك مع شركائنا ضمن مشروع"E2GO، لتحقيق الرؤية المتكاملة للقيادة الرشيدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ورفع جودة الحياة في أبوظبي .. وتمثل هذه الشراكة الجديدة أحد أهم أولويات دائرة البلديات والنقل، المتمثلة في دعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى حكومة أبوظبي لتحقيقها، وتوفير البنية التحتية المستدامة التي تعكس التزام الدائرة بتطبيق سياستنا الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) محمد حسن السويدي، : تعد إزالة الكربون من قطاع النقل خطوة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق طموحاتها بالحياد المناخي، مشيرا إلى أن إنشاء وتطوير البنية التحتية الداعمة لشحن المركبات الكهربائية من خلال مشروعنا المشترك "E2GO"، سيساهم في توفير الطاقة النظيفة لشريحة أكبر من أفراد المجتمع.

وأضاف : انطلاقاً من موقعنا كشركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون، فإننا نحرص دوماً على اغتنام الفرص المميزة لتعزيز أنشطتنا ضمن قطاعات النمو الناشئة، ونثق بأنّ هذه الشراكة ستكون خطوة إضافية نحو توسيع قاعدة عملاء "طاقة"، في الوقت الذي نكرس فيه جهودنا بما يتوافق بشكل أكبر مع أجندة الاستدامة الوطنية.

وتعد "أدنوك للتوزيع" شركة رائدة في مجال توفير أنواع وقود بديلة على مدى سنوات عديدة، حيث توفر حالياً وقود الغاز الطبيعي المضغوط عبر 31 محطة خدمة منتشرة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك محطة مخصصة لمركبات الغاز الطبيعيفي إمارة أبوظبي .. أما "طاقة"، فهي شركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون، وتعد واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك عمليات ومشاريع قائمة في 11 دولة .. وهنا في دولة الإمارات، توفر "طاقة" أكثر من 90% من احتياجات أبوظبي من المياه والكهرباء عبر محطات توليد الكهرباء التابعة لها، فضلاً عن امتلاكها لشبكة نقل وتوزيع المياه والكهرباء في الإمارة.

وتخضع الشراكة بين "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" إلى اتفاق كلا الطرفين على المسائل التفصيلية للمشروع المشترك واستكمال المتطلبات الخاصة بالصفقة، بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والأطراف ذات الصلة.

ويجسّد الاسم "E2GO" معاني الابتكار، وتسخير القدرات التكنولوجية في تطوير حلول حديثة للتنقل.