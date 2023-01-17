طيران الإمارات تستأنف خدمتها اليومية من دون توقف إلى هونج كونج مارس المقبل

تعتزم طيران الإمارات تعزيز عملياتها في هونج كونج باستئناف تشغيل رحلتها اليومية من دون توقف انطلاقا من مركزها في دبي وذلك اعتبارا من 29 مارس المقبل.

وتضاف الخدمة اليومية المعلنة إلى الرحلة اليومية الحالية من دبي إلى هونج كونج عبر بانكوك ما سيرفع عمليات طيران الإمارات في هذه السوق الآسيوية المهمة إلى 14 رحلة أسبوعيا.

وستوفر الخدمة المستأنفة مزيدا من السعة والخيارات والمرونة للمسافرين حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها العالمية بما يتماشى مع النمو المستمر في الطلب على السفر الدولي.

وتلبي طيران الإمارات من خلال استئناف تشغيل رحلتها اليومية بين دبي وهونج كونج "ئي كيه 380/ 381" الطلب المتنامي على هذا الخط وتوفر للمسافرين خيار السفر من دون توقف أو التوقف في العاصمة التايلندية بانكوك.

وبقرارها استئناف الخدمة اليومية من دون توقف تؤكد طيران الإمارات من جديد التزامها بدعم التعافي في هونج كونج التي تعد إحدى وجهاتها الرئيسية في آسيا وزيادة القدرة على خدمة المسافرين القادمين من دبي أو الاتصال عبر دبي من مدن أخرى ضمن شبكتها العالمية.

ودعمت طيران الإمارات خلال الجائحة المجتمع المحلي من خلال المحافظة على الروابط التجارية بين هونج كونج والأسواق الاستراتيجية الأخرى ضمن شبكتها ونجحت في نقل الواردات والصادرات من خلال ذراعها للشحن "الإمارات للشحن الجوي".