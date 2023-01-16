«ماما ريزيدنسز».. الأوّل في العالم بـ «الخليج التجاري»

تم الكشف أخيراً عن تعاون مشترك بين مجموعتي «إنيسمور» و«ديفمارك» و«مجموعة شركات خماس» لإطلاق مشروع «ماما ريزيدنسز»، الأوّل في العالم، والذي سيشيّد في منطقة «الخليج التجاري» بدبي.

ويتألّف المشروع من شقق سكنية فاخرة مفروشة بالكامل ومصمّمة بدرجة عالية من الإتقان على يد رئيس قسم التصميم لدى علامة «ماما شيلتر للضيافة»، المصمّم الفرنسي بنجامان الدغيلي.

كما يحمل هذا المشروع بصمة شركة الهندسة المعمارية الإيطالية «إم إم آي».

تسهم السلالم الداخلية في المشروع، والمبتكرة من الفسيفساء، والجدران النابضة بالألوان، والزينة المعلّقة والخارجة عن المألوف، في إضفاء أجواء مفعمة بالحيوية على الشقق السكنية، مع تفاصيل من الزجاج الكريستالي، والمزخرف، والزجاج المضروب بالرمل، مع تدرّج الألوان بهدف إبراز الضوء الطبيعي.

يشتمل «ماما ريزيدنسز» على أربعة مسابح، ونادٍ رياضي، ومدرج خارجي مع «لاونج»، ومنطقة للأنشطة الترفيهية.