«الفطيم دي سي للطيران» تشغّل طائرة جديدة بالنيابة عن مالكها

أعلنت شركة «الفطيم دي سي للطيران»، عن تعزيز أسطولها من الطائرات التي تديرها، بإضافة طائرة جديدة من طراز «بومباردييه غلوبال 7500».

وأفادت الشركة بأنها ستشغل الطائرة الجديدة بالنيابة عن مالكها، مشيرة إلى أنه وبإضافة هذه الطائرة، يرتفع العدد الإجمالي للطائرات المُدارة لدى «الفطيم دي سي للطيران» إلى تسع طائرات، فيما ستتمركز الطائرة الجديدة في القاعدة الرئيسة للشركة في مطار آل مكتوم الدولي. وبحسب الشركة، يتضمن عقد الإدارة توفير شركة «الفطيم دي سي للطيران» خدمات إدارة تشغيلية كاملة للطائرة، وأنشطة منظمة إدارة صلاحية الطيران المستمرة، وحظيرة وقوف، ومناولة قاعدة العمليات الثابتة، فضلاً عن تقديم خدمات الصيانة للطائرة.