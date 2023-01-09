200 شركة من 33 دولة تشارك في «ستيل فاب 2023» بإكسبو الشارقة

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة، اليوم، فعاليات معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويجمع في نسخته الـ18 أكثر من 200 شركة من 33 دولة تمثل نُخبة المُصنعين والمُوردين العالميين.

ويشهد المعرض، الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، ويستقطب أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية، عرضاً لأحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب، والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال.

بدورها، أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن مشاركتها في فعاليات معرض «ستيل فاب 2023».