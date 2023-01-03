2.2 تريليون درهم الحجم المتوقع لتجارة الإمارات في 2022

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وما نسبته 50% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع 2019 للفترة ذاتها. ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم خلال عام 2022، مقارنة بـ1.9 تريليون درهم في عام 2021.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الماضي، نمواً إيجابياً بلغ 8.5%، وهي نسب نمو غير مسبوقة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة، في ظلّ ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة.

وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، والذي بلغ بالأسعار الثابتة 817.1 مليار درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 591.3 مليار درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.

وبلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار (630 مليار درهم) فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة أكثر من 215 مليار دولار (789 مليار درهم)، في حين نما عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 18%.

وفازت دولة الإمارات باستضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية. وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة، والتي تجتمع مرة كل عامين، في أبوظبي، في الربع الأول من عام 2024، ما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية.

ونجحت دولة الإمارات، في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً، في العام الماضي، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية، استناداً إلى منجزات الدولة التنموية وإمكاناتها الاقتصادية التنافسية، لتواصل المضي قدماً في مسارات التنمية والازدهار مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة، تجسد التوجيهات والرؤى الصائبة للقيادة الرشيدة.

ووقعت الدولة خلال العام الماضي، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، وإندونيسيا، وإسرائيل، كما وقعت اتفاق نوايا مع أوكرانيا لبدء محادثات مشتركة للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الوصول إلى المفاوضات النهائية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولتي تركيا وكولومبيا، إلى جانب إجراء مفاوضات أولية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا وجورجيا.

الإمارات الأولى عالمياً

في مؤشر ريادة الأعمال حلّت دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، كما حلت الأولى إقليمياً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة، إضافة إلى إطلاق مجموعة مبادرات رائدة تحت مظلة المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها برنامج «scaleup Export»، بالتعاون مع شركة «ups» العالمية، وبرنامج «skill up Embark» بالشراكة مع «غوغل» إضافة إلى انضمام «ميتا» إلى «موطن ريادة الأعمال» عبر إطلاقها برنامج Boost with Facebook.