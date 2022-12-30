«سلامة» تعتزم الاستحواذ على محفظة «أمان» التأمينية

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، أمس، أنها ستستحوذ على المحفظة التأمينية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، والتي تشمل: تأمين المركبات، والتأمين الطبي، وتأمينات الحوادث الأخرى وتكافل المجموعات.

وأفادت في بيان، بأن صفقة الاستحواذ قيد الحصول على الموافقات التنظيمية الروتينية حالياً، ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2023.

وتوقعت أن تسهم عملية الاستحواذ الجديدة في تعزيز محفظة «سلامة» الحالية، كما أنها ستدعم «سلامة» لتتجاوز مليار درهم بالنسبة لإجمالي المساهمة المكتتبة، مع المساهمة في إثراء مجموعة حلول «سلامة»، وتعزيز قدرتها التنافسية على صعيدي إجمالي المساهمة المكتتبة والحصة السوقية، فضلاً عن تحقيق فوائد مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين والمتعاملين.

وأوضح البيان أنه سيتم الاستحواذ على محفظة التأمين على غير الحياة بموجب شروط الاتفاق، وعلى النحو الذي يوافق عليه مجلس إدارة الطرفين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «سلامة»، سعيد مبارك الهاجري: «يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على محفظة التأمين على غير الحياة من (أمان)، لنجمع بذلك مزايا وموارد اثنتين من أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين».

وأضاف: «تسهم عملية الاستحواذ في زيادة حجم أعمالنا وإثراء خبراتنا فيما نواصل سعينا لتحقيق استراتيجية نموّ طموحة، إذ نرى في الصفقة فرصةً هائلة لتطوير حلول التأمين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون المساومة على التزامنا الراسخ بالارتقاء بالخدمات التي نقدمها للمتعاملين والمساهمين على حدّ سواء».

وأكدت «سلامة» مواصلة امتثالها للمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في دولة الإمارات في ما يتعلق بشؤون حوكمة الشركات، وموافاة مساهميها والعامة بآخر مستجدات صفقة الاستحواذ حتى تمام استكمالها، مشيرة إلى أنه ووفقاً للأحكام العرفية المطبّقة، فقد تخضع القيمة المتفق عليها للصفقة إلى تسوية عند استكمالها.