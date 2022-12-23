تخريج 100 مسؤول تنفيذي ضمن برنامج «القيادة 4.0»

شهدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، الإعلان عن تخريج 100 مسؤول تنفيذي وقيادي في القطاع الصناعي بالدولة، من ممثلي الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، ضمن البرنامج التدريبي «القيادة 4.0» للقادة الصناعيين، الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المعرفة والمهارات في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لدعم نمو الأعمال وقطاع الصناعة المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من القدرة الصناعية للدولة، من خلال تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».

وقالت الأميري، في بيان أمس، إن «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تمهد الطريق نحو مستقبل صناعي أكثر إنجازاً وتنمية لدولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الطموحة (نحن الإمارات 2031)، والتي نستكمل من خلالها مسيرتنا التنموية نحو الـ50 عاماً المقبلة». وأضافت: «يعد برنامج (الصناعة 4.0) إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، حيث تحرص الوزارة على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل».

بدوره، قال رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور إريك زينغ، إن «برنامج (القيادة 4.0) المخصص للقادة الصناعيين، سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة، وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل الصناعة».