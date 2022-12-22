«أدنوك» تستحوذ على حصة 24.9% في «أو إم في» النمساوية

أعلنت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، عن صفقة تستحوذ بموجبها «أدنوك» على حصة «مبادلة» البالغة 24.9% في «أو إم في إيه جي»، المجموعة العالمية للطاقة والكيماويات المدرجة في أسواق المال ومقرها في مدينة فيينا النمساوية، في وقت لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

حصص الشركات

وأفاد بيان بأنه عند استكمال الصفقة بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، ستكون «أو إم في» شركة مملوكة بنسبة 24.9% من قبل «أدنوك»، وبنسبة 31.5% من قبل شركة «أو بي إيه جي» النمساوية المستقلة القابضة، علماً بأن بقية حصص الملكية مدرجة في أسواق المال.

ومن خلال استثمارها في «أو إم في»، التي تمتلك 75% من أسهم شركة «بورياليس»، ستزيد «أدنوك» حصصها في كل من شركتي «بورياليس» العاملة بقطاع الكيماويات و«بروج»، ما يعزز مكانتها في مجال الكيماويات، ويوفر فرصاً للنمو والاستفادة من تكامل الخبرات والقدرات والإمكانات عبر محفظة أعمالها في هذا المجال، خصوصاً في «بروج».

ويعد هذا الاستثمار خطوةً رئيسة ضمن جهود «أدنوك» لتسريع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات محلياً ودولياً، ويتماشى كذلك مع استراتيجية «مبادلة» الاستثمارية طويلة الأمد.

شراكة طويلة

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه «تماشياً مع توجيهات القيادة، تواصل (أدنوك) تركيزها على تطوير وتوسعة أعمالها وتهيئتها لمواكبة المستقبل بما يحقق أقصى قيمة ممكنة لخدمة الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات والنمسا، والشراكة طويلة الأمد مع «أو إم في».

وأضاف: «مع استمرارنا في مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة منخفضة الانبعاثات، فإننا نركز على تسريع تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام، وتوسعة حضور (أدنوك) في الأسواق والقطاعات الاستراتيجية الرئيسة»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة المهمة وحصة «أدنوك» البالغة 25% في «بورياليس» تؤكد التركيز على الاستثمار في بناء منصة متكاملة في مجال الكيماويات، لتسريع تنفيذ استراتيجية «أدنوك» الطموحة التي ستوفر فرص نمو كبيرة ضمن محفظة أعمالها في هذا المجال، مع التركيز بشكلٍ خاص على توفير قيمة إضافية مميزة لشركة «بروج» ومساهميها.

نشاط استثماري

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة مبادلة»، خلدون خليفة المبارك: «تتمتع (مبادلة) بعلاقة طويلة الأمد مع شركائنا النمساويين الذين عملنا معهم على تطوير شركة (أو إم في) في قطاع الطاقة».

وأضاف: «تأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية عملنا لبيع عدد من الأصول بالقيمة المناسبة والوقت الملائم، وقد شهد عام 2022 زيادة في النشاط الاستثماري الاستراتيجي لـ(مبادلة) في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسة وفي جميع أنحاء العالم، وسنواصل الشراكة مع أفضل الجهات والمؤسسات، في وقت ننوع فيه قاعدة استثماراتنا ونوسع مجال نمونا».