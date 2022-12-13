انضمام "تعليم" و"إمباور" إلى مؤشر سوق دبي العام

أعلن سوق دبي المالي عن المراجعة الدورية الربعية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي اعتبارا من الاثنين القادم الموافق 19 ديسمبر الجاري.

وأشار سوق دبي، إلى انضمام شركة "تعليم" إلى المؤشر العام ومؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية، وانضمام شركة "إمباور" إلى المؤشر العام ومؤشر قطاع المرافق العامة.

ولفت سوق دبي إلى انضمام شركة "تعليم" و"إمباور" و"سالك" إلى المؤشر الإسلامي للسوق.