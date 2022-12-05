مؤشر الإيجارات في دبي خلال أكتوبر

شهدت العقود الايجارية في دبي خلال أكتوبر ارتفاعاً بنحو 5.1% على أساس شهري، فيما ارتفعت العقود لـ«أغراض سكنية» بنحو 4.04%، والعقود لـ«أغراض تجارية» إلى 9.99% على أساس شهري.

وأظهر تقرير حديث لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عدد عقود الإيجار المسجلة في أكتوبر بلغ نحو 53 ألفاً و756 عقداً، تمثل العقود الجديدة منها نحو 59.56%، والعقود المجددة 40.44%.

وأوضح التقرير أن العقود السنوية استحوذت على نسبة 89.3% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة العقود غير السنوية 10.7%.

أما العقود المسجلة لأغراض سكنية، فقد استحوذت على 70.35% من إجمالي العقود، والعقود لأغراض تجارية على نسبة 28.46%.

وبلغ عدد العقود الجديدة المسجلة في أكتوبر 32 ألفاً و15 عقد إيجار، مقابل 30 ألفاً و91 عقد إيجار في سبتمبر السابق عليه، بارتفاع نسبته 6.39%.