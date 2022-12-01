«المركزي» يطالب بتفعيل متطلبات «الحساب المعلّق» الخاص بأقساط شركات التأمين

طالب المصرف المركزي من جميع وكلاء التأمين، وشركات وساطة التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في الدولة من قبل المصرف المركزي، تفعيل متطلبات «الحساب المعلق» الخاص بأموال وأقساط شركات التأمين، بحيث يقتصر هذا الحساب على إيداع الأقساط، ودفع المستحقات للشركات الأخرى.

وأكد «المركزي»، في تعميم صادر عنه، يحمل رقم «4708/2022»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن على الشركات الامتثال للتعليمات خلال 10 أيام عمل، وإلاّ تعرضت لفرض إجراءات قانونية.

ووفقاً لتفاصيل التعميم، فإن تفعيل متطلبات الحساب المعلق يتطلب أن يتم اعتماد الحساب الخاص بأموال أو أقساط شركة التأمين كـ«حساب معلق» يقتصر استخدامه على إيداع الأقساط، أو الأموال التي تخص شركة التأمين ذات العلاقة، ودفع ما هو مستحق على شركة التأمين للآخرين.

ويجوز اعتماد حساب معلق واحد يتفرع عنه حسابات فرعية معلقة عدة، ويكون لكل شركة تأمين حساب معلق منفصل، وفقاً لاتفاقية الحساب المعلق التي يتم توقيعها بهذا الشأن.

ودعا «المركزي» إلى تزويد دائرة الرقابة على التأمين في المصرف المركزي خلال 10 أيام عمل من تاريخ هذا الإشعار، حداً أقصى، بتفاصيل جميع حسابات الشركة المرتبطة بأعمال التأمين (اسم البنك، رقم الحساب، والمخول بالتوقيع)، مصادق عليها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، فضلاً عن نسخة من اتفاقية الحساب المعلق، أو نسخة من طلب فتح الحساب المعلق، إذا لم يتم استكمال إجراءات فتح الحساب، ونسخة من كشوف الحسابات البنكية المعلقة كل ثلاثة أشهر، مصدقة حسب الأصول من قبل البنك المعني، مع البيانات المالية الربعية للشركة.

وشدد «المركزي» في تعميمه على أن عدم الامتثال للتعليمات المذكورة قد يعرض الشركة والمفوّض بالتوقيع في حسابات الشركة، لإجراءات قانونية.