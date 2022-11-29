20 شركة جديدة تنضم إلى «Hub71»

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن ارتفاع أعداد شركات التكنولوجيا الناشئة التي تتخذ من المنظومة مقراً لها لتصل إلى أكثر من 200 شركة ناشئة، وذلك بعد قبولها طلبات 20 شركة جديدة للانضمام إليها.

وتعدّ هذه المجموعة الثالثة من الشركات الناشئة التي تنضمّ إلى «Hub71» هذا العام، مع ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من روّاد الأعمال حول العالم للانضمام إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بنسبة 60%.

وسيتاح للشركات الناشئة، الاستفادة من شبكة العلاقات الواسعة التي توفرها منظومة «Hub71» مع مجموعة واسعة من المستثمرين الناشطين والشركاء الحكوميين والمؤسّسين والأكاديميين الذين يسهمون في تعزيز فرص النمو لهذه الشركات.

وتسهم منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي في دعم روّاد الأعمال وتوسيع نطاق شركاتهم التكنولوجية الناجحة، وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الأعمال المتاحة لهم انطلاقاً من إمارة أبوظبي.

كما تستفيد الشركات الناشئة من الحوافز المرنة التي توفرها المنظومة لتأسيس أعمالها في أبوظبي، والحدّ من تكاليفها.

وتنضمّ المجموعة الجديدة من الشركات الناشئة إلى «Hub71» من ست دول، حيث انضمت تسع شركات من دولة الإمارات، وانتقلت 11 شركة إلى أبوظبي، ما يؤكّد قدرة الإمارة على جذب الشركات العالمية، ويعزز تنوّع منظومة «Hub71» التي تضمّ جنسيّات متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وسعياً منها إلى دعم مسيرة التحوّل الاقتصادي في إمارة أبوظبي، اختارت «Hub71» الشركات الناشئة العاملة في قطاعات اقتصادية استراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، حيث اختارت المنظومة شركة (44.01) التي تُعنى بالحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحويله إلى صخور.

كما تم اختيار شركة «iFarm» الفنلندية الناشطة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تبتكر تقنيات لتسهيل الزراعة الرأسية الآلية.

200

شركة ناشئة تتخذ من المنظومة مقراً لها.