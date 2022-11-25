حمدان بن محمد يعتمد البدء في 4 مبادرات لاستخدام الـ «ميتافيرس» في الخدمات الحكومية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسّخت مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي.

وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي: «نعمل ضمن اللجنة العليا لتحقيق أهداف (استراتيجية دبي للميتافيرس)، وصياغة مستقبل رقمي متقدم للدولة، وجعل اقتصاد دبي من أفضل الاقتصادات الرائدة في العالم، من خلال مشروعات الاقتصاد الرقمي».

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، المرحلة الأولى من تنفيذ «استراتيجية دبي للميتافيرس»، كما اعتمد سموه البدء في أربع مبادرات رئيسة تهدف إلى استخدام الـ«ميتافيرس» لتقديم الخدمات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع كذلك مراجعة خريطة طريق العمل لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للميتافيرس»، وخطة الـ100 يوم.

رؤية استباقية

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسّخت مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ومركزاً رائداً لابتكار نماذج العمل التحولية والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة، وتوظيفها واعتمادها في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد.

لجنة عليا

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، التي تم تشكيلها ضمن جهود تنفيذ محاور ومستهدفات «استراتيجية دبي للميتافيرس»، بهدف رسم خريطة طريق لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وصياغة خطط استشرافية وأهداف للاستثمار في الـ«ميتافيرس»، ما يعزز أسبقية دبي في تبنّي التكنولوجيا، بإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

نموذج فريد

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي سبّاقة في تطوير نموذج فريد في الاعتماد على التكنولوجيا والعلوم المستقبلية الجديدة التي تركز على العالم الرقمي والـ(ميتافيرس)، الذي سيدخل في مختلف القطاعات الحيوية في المستقبل، وسيسهم في النهوض بالمجتمعات، وابتكار مستقبل رقمي واعد، وضمان نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «نعمل اليوم ضمن اللجنة العليا لتحقيق أهداف (استراتيجية دبي للميتافيرس)، ولصياغة مستقبل رقمي متقدم للدولة، وجعل اقتصاد دبي من أفضل الاقتصادات الرائدة في العالم، من خلال مشروعات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في عالم الميتافيرس الافتراضي والمجالات الرقمية، واستشراف مستقبل العالم الرقمي».

المرحلة الأولى

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، المرحلة الأولى من تنفيذ «استراتيجية دبي للميتافيرس»، وناقش سموّه آليات تحديد اتجاهات العمل، والخطط النوعية للبدء في وضع ودراسة متطلبات الاستراتيجية، وإعداد السياسات والتوجهات في مجال الاقتصاد الرقمي، وابتكار مجموعة أفكار أولية لتسريع وتيرة توظيف تقنيات المستقبل، شاملة الـ«ميتافيرس»، والذكاء الاصطناعي، و«بلوك تشين»، والجيل الجديد من الإنترنت (ويب 3.0)، والواقع الافتراضي، والواقع المعزّز، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في إمارة دبي.

«خطة الـ 100 يوم»

وتم خلال الاجتماع مراجعة خريطة طريق العمل لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للميتافيرس»، وخطة الـ100 يوم التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، الهادفة إلى تنسيق العمل على الاستراتيجية من قبل الجهات الحكومية، وضمان تعزيز مشاركتهم في إثراء مجال الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تطوير الأنظمة الرقمية الجديدة في مختلف القطاعات الحيوية.

مبادرات رئيسة

كما اعتمد سموه البدء في أربع مبادرات رئيسية، تهدف إلى استخدام الـ«ميتافيرس» لتقديم الخدمات الحكومية، من خلال إعداد دراسة لمنظومة جديدة شاملة للخدمات الحكومية، تضم النتائج الإيجابية المتوقعة، ومدى تسهيل طرح الخدمات في منصات الـ«ميتافيرس»، والاستفادة منها من قبل المجتمع، وطرق النمو والتحسين، ورفع الدراسة للمجلس التنفيذي في دبي، كما تهدف المبادرات إلى تأسيس رواد للميتافيرس، وتوفير فرص التدريب وتطوير الكفاءات الوطنية والمتميزة، وبناء أكبر مجتمع للميتافيرس في دبي يضم شركات الـ«ميتافيرس»، والشركات الناشئة والمستثمرين ومستخدمي المنصات، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية، لتفعيل تقنيات الـ«ميتافيرس»، وجعل دبي مركزاً رئيساً لتنظيم الفعاليات العالمية والمحلية المعنية بعالم الـ«ميتافيرس».

حمدان بن محمد:

• «الرؤية الاستباقية لمحمد بن راشد رسّخت مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ومركزاً رائداً لابتكار نماذج العمل التحولية والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة».

• «نعمل لصياغة مستقبل رقمي متقدم للدولة، وجعل اقتصاد دبي من أفضل الاقتصادات الرائدة في العالم، من خلال مشروعات الاقتصاد الرقمي».

«استراتيجية دبي للميتافيرس»

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في يوليو الماضي «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الـ«ميتافيرس».

وتسعى الاستراتيجية إلى جعل دبي مركزاً رئيساً لمجتمع الـ«ميتافيرس» العالمي، ومضاعفة عدد شركات الـ«بلوك تشين»، لتصبح خمسة أضعاف العدد الحالي، بعد نجاح الإمارة في استقطاب 1000 شركة تعمل في «بلوك تشين» و«ميتافيرس»، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية، تسهم في الازدهار الاقتصادي بحلول عام 2030.