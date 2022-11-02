2.5 مليار درهم صافي أرباح مجموعة «&e» خلال 3 أشهر

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لمجموعة «&e» (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، خلال الربع الثالث من العام الجاري 13 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.5 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.9%.

ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات بنسبة 5.5%، فيما بلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.7 مليارات درهم، مرتفعة بنسبة 6.9%، ما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 52%.

المشتركون

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن قاعدة المشتركين في دولة الإمارات، وصلت إلى 13.3 مليون مشترك، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 162 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 4%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»، المهندس حاتم دويدار، إن «أداء المجموعة الفعال خلال الربع الثالث من العام الجاري، يؤكد التزامها الراسخ بتقديم المزيد من الإنجازات التي تصبّ في مصلحة العملاء والمساهمين وفئات المجتمعات كافة التي تخدمها».

وأضاف أنه «من أجل تحقيق ذلك، تواصل المجموعة تركيز جهودها على اعتماد نماذج أعمال جديدة ومرنة تدفع عجلة النمو من خلال الابتكار وخلق عروض قيمة جديدة».

أسس قوية

وتابع دويدار: «نظراً لاستنادنا على أسس قوية في بناء (&e)، فإننا قادرون على قيادة التغيير المطلوب لتحقيق تطلعاتنا في النمو والريادة، من خلال تأكيد التزامنا بتعزيز جودة حلولنا المبتكرة القادرة عل تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية وتجاوز توقعاتهم في مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي نراه في مشهد الأعمال».

وأكد «مواصلة الجهود في استكشاف واقتناص فرص النمو الجديدة، والعمل على بناء الشراكات الاستراتيجية القوية التي من شأنها دعم إمكانات التحول الرقمي الشامل للعملاء والمجتمعات التي تتواجد فيها المجموعة». يشار إلى أن مجموعة «&e»، تمكنت بفضل أدائها القوي، من تحقيق تقدم ملحوظ لخططها الطموحة لاسيما من حيث رحلتها نحو التحول إلى تكتل عالمي للتكنولوجيا والاستثمار.

كما أسهم إنشاء ركائز أعمال قوية للمجموعة في تحقيق مرونتها التنظيمية، وسمح بإقامة شراكات استراتيجية مهمة في مسيرتها، حيث تواصل المجموعة العمل على استكشاف وتنويع محافظ أعمالها المحلية والدولية.

علامة تجارية

أطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة «&e»، في 23 فبراير 2022، والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من «&e» في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، فضلاً عن تعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة «&e» الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة.