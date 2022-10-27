الإمارات وأوزبكستان تعزّزان التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارتا الطاقة وتطوير الابتكار في أوزبكستان، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المشروعات المبتكرة المرتبطة بمجالات الهيدروجين والطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الابتكارية والاستثمارية المشتركة في تلك القطاعات الحيوية.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، دور هذه المذكرة في تعزيز التنمية والمعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الطاقة، لاسيما النظيفة منها بين الطرفين، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية في مجالات الهيدروجين والطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، وتوسيع التعاون في مجال المشروعات الاستثمارية.