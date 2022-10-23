دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تتعاون مع موانئ دبي العالمية لدعم مبادرة طموحي

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" عن تعاونها مع موانئ دبي العالمية لدعم مبادرة "طموحي"، وذلك في إطار التزاماتها المستمرة تجاه تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وإعداد جيل من القادة والمتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة.

وتعتبر "مبادرة طموحي" إحدى أبرز مبادرات موانئ دبي العالمية، التي تسعى إلى تأهيل الشباب الإماراتي وتمكينهم لاكتساب خبرات غنية ومنوعة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المتخصصة في مجالات مختلفة والتي ترفع من مستوى جاهزيتهم بكفاءة عالية في سوق العمل. تقدم "طموحي" للمتدربين برامج استثنائية من خلال التدريب الميداني والعمل في مجموعة من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات، فضلاً عن تمكين المتدربين من تكوين شبكة علاقات مهنية مع روّاد القطاع، والتعرف واستعراض كفاءتهم مع أصحاب العمل الباحثين عن الموظفين المتخصصين.

وفي إطار الاتفاقية، ستوفر "دييز" للشباب المشاركين فرصةً استثنائية لاكتساب خبراتٍ مهنية وعملية، والتعرف على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، من خلال العمل ضمن "دييز" والشركات المسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، وواحة دبي للسيليكون، اللتين ستوفران فرصاً للعمل مع أبرز الشركات المسجلة فيها عبر 26 عاماً والتي ستتيح للمشاركين الوصول إلى آلاف الشركات الإقليمية والعالمية، عبر مختلف القطاعات. كما سيتمكن الشباب من العمل والتدرب في "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الأولى المتخصصة في "التجارة الرقمية"، والتي أعلنت مؤخراً عن تبنيها لمفهوم "التجارة الرقمية" ومبدأ "التكنولوجيا أولاً" بهدف مواكبة وقيادة نهجاً تشغيلياً متطوراً للشركات الطموحة والإقليمية في الاقتصاد الرقمي والقطاعات ذات الصلة. وتسعى "دبي كوميرسيتي" في توجهها الجديد إلى المساهمة في تعزيز العائدات والإسهامات الاقتصادية والنمو المستدام، لرفع مستوى التأثير الإيجابي على تجربة المستثمرين والشركات والمواهب.

وفي هذا الصدد، قال سعيد مبارك عبيد مراد، نائب رئيس قسم الموارد البشرية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يقع ملف التوطين وتأهيل الكفاءات الإماراتية ضمن أولويات "دييز" الاستراتيجية، تماشياً مع الخطط والمبادرات الوطنية الاستراتيجية التي أكدت قيادتنا الرشيدة على أهمية تطبيقها والعمل على تحقيقها. تحتضن "دييز"، ضمن مناطقها الحرة الثلاث، أكثر من 5 آلاف شركةٍ عالمية تعمل في أكثر من 20 قطاع اقتصادي حيوي، ما يتيح للمشاركين الشباب في المبادرة فرصاً مميزة للعمل مع كبرى الشركات العالمية بمختلف أحجامها، الأمر الذي سيسهم في تشكيل واكتساب مهارات تخصصية وعملية مطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص. نحن نهدف من خلال هذه المبادرة أن نجعل من مناطق "دييز" الحرة وشركاتها الأكثر جاذبية في استقطاب المواهب المحلية والعالمية عبر توفير فرصاً مشابهة وتعزيز التعاون مع شركات المنطقة الحرة لدعم ملف التوطين للموظفين والعاملين فيها".

وبدوره، قال نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: "نؤمن بأهمية تمكين فئة الشباب وتدريبها لدعم مسيرة تطوّر أي دولة، وباعتبارنا منظمةً عالمية نشأت في إمارة دبي، نحرص على الارتقاء بكفاءاتنا الوطنية لدعم اقتصاد الدولة من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية، حيث ستوفر للخريجين الإماراتيين الجدد فرصة للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية ضمن المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) وخارجها، مما يضمن تعزيز نمو الدولة في المستقبل، ويسرّنا تجديد هذا التعاون الذي ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وذلك في إطار سعي موانئ دبي العالمية المتواصل لاحتضان كافة المواهب الإماراتية لبناء جيل متكامل من قادة المستقبل".

من جانبه، قال يوسف أحمد الأصلي، مدير مبادرة طموحي التابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: "تعد فئة الشباب من أهم مقومات نجاح دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، ولذلك نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز آفاق النجاح عبر الارتقاء بالإمكانات التقنية واللوجستية، وتوفير قوة عاملة تزخر بالشباب والأفكار المبتكرة لتعزيز النمو التجاري".

ستتيح برامج "مبادرة طموحي" التابعة لموانئ دبي العالمية، للخريجين الإماراتيين الجدد فرصة اكتساب خبرات قيّمة من أبرز الشركات المحلية والعالمية الرائدة، مما يوفر لهم المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق التميّز في سوق العمل ومواكبة تغيراته، كما تشجّع المبادرة المتدربين على التواصل مع أبرز خبراء القطاع وجهات العمل المحتملة لبناء علاقات وثيقة على المدى البعيد