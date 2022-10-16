جمارك دبي توفر خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة

تدعم جمارك دبي جهود إمارة دبي لجذب الاستثمارات الجديدة إلى المناطق الحرة في الإمارة من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للشركات المرخصة في المناطق الحرة وتيسير الإجراءات الجمركية المطبقة على صعيد تحديد القيمة الجمركية للبضائع التي تستوردها شركات المناطق الحرة ومن هذا المنطلق تقدم إدارة القيمة الجمركية خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة والتي تمكنها من تسريع وتسهيل التخليص الجمركي لبضائعها التجارية.

وتمكن هذه الخدمة الشركات المُرخص لها العمل بالمناطق الحرة من قبول الفواتير الصادرة من مصادرها الاصلية لبضائعها التجارية المستوردة ما يساهم في تسهيل التجارة لشركات المناطق الحرة ويدعم توسيع عملياتها التجارية، حيث يتم تقديم الطلب على خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة عبر الموقع الالكتروني والقنوات الذكية لجمارك دبي.

وقالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية: "نعمل في الإدارة على تطوير خدماتنا باستمرار لمواكبة التطوير الشامل للتسهيلات والخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي تنفيذاً لتوجهات إمارة دبي بالمحافظة على الصدارة العالمية في مستوى الخدمات الحكومية وتقديم نموذج عالمي لحكومات المستقبل عبر استخدام أفضل تطبيقات تقنية المعلومات في تقديم الخدمات للمتعاملين، وتقوم إدارة القيمة الجمركية بتوفير خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة من أجل دعم الاستثمارات في المناطق الحرة والتي تعد من أهم الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد امارة دبي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني لدولة الامارات عموما"ً.

وأضافت ان تسريع وتسهيل التخليص الجمركي للبضائع التجارية لشركات المناطق الحرة يساهم من خلال خدمة إصدار شهادات التفويض في خفض تكلفة العمليات التجارية لهذه الشركات ويمكنها بالتالي من تحسين عائدها المالي ما يعزز المزايا التنافسية للاستثمار في دبي ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة لتحقيق اهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة كخطة طريق لاقتصادنا الوطني وصولاً الى مئوية الامارات 2071.

وأوضحت أن إدارة القيمة الجمركية تنظم باستمرار ورش عمل لشركات المناطق الحرة بهدف اطلاعها على المزايا التي توفرها خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمة، وتعمل الإدارة على تقديم كافة التسهيلات للشركات بالتعاون مع المناطق الحرة والتنسيق المستمر معها لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم قدرته على تحقيق النمو المتصاعد، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لحركة التجارة والاستثمار في إمارة دبي.