%36 نمواً في إسهام «دافز» بتجارة دبي غير النفطية خلال 2021

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عن تسجيل المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» نتائج استثنائية خلال عام 2021، في خطوة تؤكد التعافي الكامل من تبعات جائحة «كوفيد – 19» وأثرها على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، وذلك بتجاوز تجارة «دافز» غير النفطية 162 مليار درهم بنهاية عام 2021، وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وفق الأرقام الصادرة عن المنطقة، بالتعاون مع جمارك دبي، مسجلة نمواً بنسبة 36% مقارنة بعام 2020.

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «لا شك أننا سعداء بهذه النتائج الاستثنائية، التي تسلط الضوء على الإسهام الاستراتيجي للمنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التعافي لاقتصاد إمارة دبي خاصة والاقتصاد الوطني عامة، في مشهد يؤكد على التعافي الشامل من تبعات جائحة «كوفيد ـ 19»، بعودتها إلى مستويات ما قبل 2020، وهو ما عزز بالتالي من مهمتها الرامية إلى دعم الأهداف الاستراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد، عبر قطاع التجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي وموقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية».

وأشار سموه إلى أن «هذه النتائج غير المسبوقة تنسجم مع الأداء الاقتصادي الوطني الذي سجل قفزات نوعية خلال الفترة الماضية، إثر النمو القوي للتجارة غير النفطية في إمارة دبي، التي باتت بمثابة قاعدة جديدة للانطلاق خلال العام الجاري والسنوات المقبلة نحو آفاق جديدة من الريادة، بالنظر إلى مجموعة المبادرات والتطورات التي تبنتها دبي في قطاعاتها التجارية، سواء على صعيد منظومة الخدمات الرقمية، أو تطوير البنية التحتية اللوجستية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية التي نجحت في تطبيق أنظمة تشغيلية وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة والتنافسية».

وقفزت تجارة «دافز» غير النفطية بنسبة 36%، مقارنة بعام 2020، إذ تجاوزت 119 مليار درهم، وذلك بفضل سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي أطلقتها المنطقة الحرة لدعم المجتمع الاقتصادي وشركات المنطقة الحرة العالمية والمتعددة الجنسيات والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب البيئة الاستثمارية عالمية المستوى، فضلاً عن جهودها لضمان انسيابية الحركة التجارية وسلسلة التوريد التي تعتمد على إمارة دبي بوصفها قلب منظومة التجارة العالمية.

وأسهم أداء المنطقة الحرة بمطار دبي خلال عام 2021 في دعم تجارة إمارة دبي غير النفطية، حيث بلغ إسهام المنطقة الحرة 10.7% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية، مسجلة مستويات نمو أسرع من المتوقع في مختلف القطاعات لتحقيق فائض تجاري بلغ 9.3 مليارات درهم. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو الكبير الذي شهدته الواردات بنسبة 48%، التي تجاوزت المستويات القياسية التي وصلت إليها في عام 2019، ونمو بنحو أربعة أضعاف في نتائج الصادرات التي بلغت 1.4 مليار درهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني: «تسلط هذه النتائج النوعية الضوء على نجاح وفاعلية الخطط الاستراتيجية التي وضعتها إمارة دبي، بهدف تعزيز مسيرة قطاع التجارة غير النفطية، وتطوير عملياته التشغيلية وفق هيكل تنظيمي جديد وشامل، نجح في بناء منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التميز والنمو على جميع الأصعدة، فضلاً عن المرونة في التكيف مع الظروف الإقليمية والعالمية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لجميع الأطراف».

وشهدت «دافز» خلال عام 2021 تحقيق نمو متميز، أسهم في تسجيل فوائض عبر مختلف قطاعات الأعمال بشكل عام، وقطاعي الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية ومجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بشكل خاص، اللتين شهدتا نمواً بين 36% و46%، مشكلتين نحو 94% من إجمالي تجارة «دافز».

وكانت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية المحرك الرئيس في تجارة «دافز» خلال عام 2021، مشكلةً 74.6% من الصادرات بقيمة 63.9 مليار درهم، و77.1% من الواردات بقيمة 58.9 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 19.3% من الصادرات بقيمة 16.5 مليار درهم، و16.7% من الواردات بقيمة 12.7 مليار درهم.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين لـ«دافز»، شكلت القارة الآسيوية نسبة 43% من إجمالي تجارة «دافز» بقيمة 69.5 مليار درهم، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 37% وبقيمة 60.7 مليار درهم، والقارة الأوروبية بنسبة 13% وبقيمة 21.6 مليار درهم.