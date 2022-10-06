1500 مواطن ومواطنة في «الاتحاد للطيران»

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة «الاتحاد للطيران»، محمد عبدالله البلوكي، إن «المجموعة تضم حالياً أكثر من 1500 مواطن ومواطنة، فيما يبلغ عدد الموظفين في الشركة 8000 موظف وموظفة ينتمون إلى 127 جنسية». وأضاف البلوكي بمناسبة يوم الطيران المدني الإماراتي، أن «الاتحاد للطيران» تمكّنت من استقطاب المهارات والكوادر الوطنية الطموحة إلى قطاع الطيران، حيث تمكنت هذه الكفاءات الوطنية من الوصول إلى مختلف المناصب على امتداد أقسامها. وأوضح أنه «مع استعادة القطاع لعافيته، بلغ عدد الوجهات التي تسيّر إليها (الاتحاد للطيران) وجهاتها، أكثر من 71 وجهة حول العالم في 45 دولة، كما تمتلك 71 طائرة بعمر وسطي يصل إلى 5.8 سنوات».