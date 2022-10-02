بيع أغلى فيلا على الإطلاق بدبي بقيمة 302 مليون درهم

كشفت شركة ألباغو العقارية، أنها باعت فيلا في نخلة جميرا بقيمة 302 مليون درهم (82 مليون دولار).

وتعتبر الفيلا التي تم بيعها أغلى فيلا على الإطلاق سجلتها مبيعات دبي في قطاع العقارات بحسب تقرير منشور على موقع بلومبرغ.

وأشار تقرير بلومبرغ، إلى إنه سيتم الانتهاء من من الفيلا في أوائل عام 2023 ، ومن المخطط أن تضم ثماني غرف نوم و 18 حمامًا. وستشمل وسائل الراحة صالة رياضية وسينما وصالة بولينغ وجاكوزي وموقف سيارات في الطابق السفلي يتسع لـ 15 مركبة.

وتتميز بتصميمها المعماري الحديث وإطلالاتها البانورامية المذهلة على الخليج العربي وفندق أتلاتنس النخلة ومنتجع أتلانتس ذا رويال،وهي واحدة من ست فيلات طورتها ألباغو في نخلة جميرا.

إلى ذلك أشار التقرير إلى أن مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم ارتفعت إلى 12 صفقة هذا العام، مقارنة بـ 5 في عام 2021.