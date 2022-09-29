أحمد بن سعيد يفتتح «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أمس، في دبي. ويشارك في فعاليات القمة نخبة من قادة العمل المناخي في العالم والوزراء والمسؤولين في جميع قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم.

وتنظم القمة كل من: هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، تحت شعار «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، وتتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أهمية القمة هذا العام في ظل تنامي حضور منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاستدامة العالمية، حيث تستعد جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات لاستضافة الدورتين الـ27، والـ28، من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ خلال العام الجاري والعام المقبل.

تركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 على أربعة محاور رئيسة: «الطاقة» و«التمويل» و«الأمن الغذائي» و«الشباب».

وتتضمن فعاليات القمة، جلسة وزارية تجمع أكثر من 25 وزيراً من حول العالم، كما تشهد عقد المؤتمر الإقليمي للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، والذي يشارك فيه أكثر من 150 من الشباب من مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى 30 متحدثاً من الخبراء والمختصين وكبار الشخصيات. وستشهد فعاليات اليوم الثاني من القمة تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة».