فرص وظيفية متنوعة للمواطنين في "مجموعة الفطيم"

انطلاقا من دعم والتزام "مجموعة الفطيم" لجهود وخطط التوطين الحكومية في القطاع الخاص بدولة الإمارات، وتنفيذا لركائز استراتيجية التوطين لديها، كشفت "مجموعة الفطيم" عن مئات من الفرص الوظيفية ضمن مختلف قطاعات المجموعة خلال معرض التوظيف والتدريب الرائد «رؤية الإمارات للوظائف» 2022. وخلال اليوم الأول من المعرض، قامت المجموعة بإطلاق "أكاديمية الفطيم الرقمية" للتعلم الإلكتروني الذاتي، والتي تأتي استكمالا للآليات والمبادرات العديدة التابعة لاستراتيجية التوطين في المجموعة.

وافتتح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ‏لمجموعة الفطيم، عمر عبد الله الفطيم جناح "سنيار" منصة التوطين لدى المجموعة، في معرض (رؤية الإمارات للوظائف ٢٠٢٢)، وذلك بحضور رئيسة "مجلس الفطيم للتوطين"، ميرة عمر الفطيم، ورئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبد الله علي بن زايد ‏الفلاسي.

ومن جانبه، قالت رئيسة "مجلس الفطيم للتوطين"، ميرة عمر الفطيم، "نحن فخورون بالدور الريادي الذي تلعبه "مجموعة الفطيم" في سوق العمل الإماراتي كحاضنة لتطوير ورعاية المواهب المحلية الشابة. نسعى دوما لاستقطاب المواهب الوطنية الشابة الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، وسنعمل دائماً على تنمية المواهب الوطنية الواعدة من خلال تقديم الفرص التي تمكنهم من إبراز إبداعاتهم، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية لبناء قدرات المواطنين الإماراتيين وتنميتها لمواكبة متطلبات العمل في القطاع الخاص، وتزويدهم بفرص عمل هادفة."

وأضافت: "تتطلع مجموعة الفطيم من خلال مشاركتها بهذا الحدث الرائد، للوصول إلى الكوادر الموهوبة من الشباب الإماراتي في عدة تخصصات للعمل في القطاع الخاص، وذلك بهدف إلهام الشباب الإماراتي الذين يتطلعون إلى اتخاذ خطوات متقدمة في مساراتهم المهنية ويشاركون في تطوير الاقتصاد الإماراتي."

وبشأن إطلاق "أكاديمية الفطيم الرقمية" خلال معرض التوظيف والتدريب «رؤية الإمارات للوظائف» 2022، قالت ميرة عمر الفطيم: "إن "أكاديمية الفطيم الرقمية" هي مشروع وطني تعليمي رائد، يدعم رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن، حيث تقوم الأكاديمية على عدد من المبادئ الأساسية التي تركز على تطوير المهارات الفنية والإدارية والشخصية تناسبا مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات. مشيرة إلى أن برامج الأكاديمية ستساعد الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية والانضمام للعمل في "مجموعة الفطيم" أو الانضمام للعمل في القطاع الخاص بالدولة بشكل عام، ليصبحوا جزءًا من القوى العاملة التي تسهم في النمو الإجمالي للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربة عن تطلعات "مجموعة الفطيم" إلى التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الأخرى لإنشاء نظام بيئي يكمل ويدعم خطط التوطين الحكومية".

ويأتي إطلاق "أكاديمية الفطيم الرقمية" للتعلم الإلكتروني الذاتي كجزء من استراتيجية مجموعة الفطيم للتوطين، والتي تركز على بناء قدرات المواهب الوطنية الشابة من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، تصقل مهاراتهم، وتنمي قدراتهم العملية، وترفع من جاهزيتهم لسوق العمل.

وتعمل "أكاديمية الفطيم الرقمية" وفق مجموعة من المبادئ الأساسية، هي: تطوير المهارات الفنية والإدارية والشخصية تناسبًا مع متطلبات سوق العمل، بناء مستقبل مهني واعد في القطاع الخاص، تقديم حلول تدريبية وتطويرية لسوق العمل، تعزيز مفهوم التعلم الذاتي من خلال الحلول الإلكترونية، معايير عالمية ومتطورة لآليات التطبيق، والربط المعلوماتي مع الشركاء الأكاديميين لتعزيز مخرجات التدريب والتطوير.

ويُمكن للمستخدم بالتسجيل والدخول بسلاسة إلى المنصة الرقمية من خلال استخدام الهوية الرقمية (UAEPASS)، مع إمكانية الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال أي من الأجهزة الإلكترونية. كما يمكن للمتعلم من بناء مسار التعلم الخاص به بما يتماشى مع مسار حياته المهنية، إلى جانب الحصول على شهادات المهارة بعد اكمال الدورات والفصول لعرضها على أصحاب العمل أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.