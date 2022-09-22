توظيف 813 مواطناً في قطاعي البنوك والتأمين خلال 6 أشهر

أعلن المصرف المركزي، أمس، أنه حقق خلال النصف الأول من العام الجاري، العدد المستهدف من مبادرات تعيين المواطنين في قطاعي البنوك والتأمين لعام 2022، بنسبة 81.3% من مستهدفات التعيين، وذلك عبر توظيف 813 مواطناً في القطاعين من إجمالي العدد المستهدف للسنة الأولى والبالغ 1000 وظيفة جديدة.

وذكر «المركزي» في بيان أنه استطاع تحقيق المستهدف، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، واتحاد مصارف الإمارات.

جاء ذلك تنفيذاً لمبادرة مجلس إدارة المصرف المركزي، بتوظيف 5000 مواطن في القطاع المالي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقاً لبيان «المركزي» استقطب قطاع البنوك 723 مواطناً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة ملحوظة عن المستهدف البالغ 700 مواطن، فيما جذب قطاع التأمين 90 مواطناً، مقارنة بالمستهدف البالغ 300 مواطن لعام 2022.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية «المركزي» في التوطين، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة، التي ترتكز على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والكفاءات للعمل في البنوك، وشركات التأمين، والصرافة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية. وبهدف زيادة التوطين في القطاع المالي، تمكن المصرف المركزي من توسيع نطاق الوظائف المخصصة للكوادر الإماراتية، عبر إيجاد نحو 200 فرصة وظيفية جديدة خلال العام الجاري في شركات الصرافة، والتمويل، والشركات المالية التابعة للبنوك.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «تحقيق هذه النتائج الإيجابية يأتي بفضل الدعم اللامحدود، والمتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، بشأن تنفيذ خطط وبرامج التوطين في القطاع المالي، وبناء القدرات المواطنة وصقل مهاراتها وخبراتها ورفع تنافسيتها المهنية، وإعداد جيل جديد من قادة المستقبل لتطوير القطاع المالي، وترسيخ التنمية الاقتصادية في الدولة». وأضاف بالعمى: «يظهر هذا النجاح تعاون البنوك العاملة في الدولة، واستجابتها الكبيرة، التي أسهمت في تجاوز تحقيق مستهدفات عام 2022، إضافة إلى جهود الشركاء والجهات الحكومية والمعنية الأخرى».

البنوك استقطبت 723 مواطناً، خلال النصف الأول من 2022، بزيادة عن المستهدف البالغ 700 مواطن.