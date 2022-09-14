الإمارات تستضيف 2000 مشارك من 163 دولة في اجتماع المنظمة الدولية للتقييس

تستضيف دولة الإمارات، أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لعام 2022، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي.

وذكرت وزارة الصناعة في بيان أمس، أن أكثر من 2000 شخص من 163 دولة على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات، سيشاركون في الاجتماع.

ويعد عقد هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الإمارات للمرة الثانية، تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس والمعايير الدولية.

وتأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماع المنظمة السنوي، بعد أن فازت الدولة بشرف الاستضافة خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا في سبتمبر 2019، وبعد التصويت على الاستضافة التي تنافست فيها مع الدنمارك وحصدت فيها دولة الإمارات 64 صوتاً مقابل 44 صوتاً للدنمارك، ما يعكس الدور الريادي للإمارات دوليا في مجال التقييس والثقة التي توليها الدول أعضاء المنظمة الدولية للتقييس لإمكانيات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم ورعاية هذا الاجتماع.