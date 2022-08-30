«الإمارات للتنمية» يتيح للشركات الصغيرة طلب تمويل حتى 5 ملايين درهم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس عن خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل يصل إلى خمسة ملايين درهم مباشرة على تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به، وتلقي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام.

وأفاد المصرف في بيان، بأن هذه الخدمة، تعد الأولى من نوعها في الدولة، ويقدمها بالشراكة مع منصة «بيهايف» للتكنولوجيا المالية المتخصصة بالتمويل الجماعي.

وأوضح أن الخدمة ستكون متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية وهي الصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الشركات التي تحصل على التمويل، ستستفيد من فترات سداد تصل إلى 60 شهرا.

وذكر المصرف أن الخدمة الجديدة، تضيف بعدا مهما إلى تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية التابع له، والذي يتم تشغيله بواسطة شركة «YAP» العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات، حيث يمكّن التطبيق الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من تعزيز أعمالها من خلال توفير حساب مصرفي تجاري ورقم «IBAN» في غضون 48 ساعة ومن ثم الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية السريعة والآمنة على مدار الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «من خلال شراكتنا مع (بيهايف)، ستوفر خدمة التمويل التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وصولاً سريعا وفعالاً إلى تمويلات تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم عبر تطبيقنا المصرفي الرقمي».

وأضاف النقبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، وهي من المحركات الاستراتيجية للصناعات في الدولة، كما أنها تلعب دورا رئيسيا في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار.

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيهايف»، كريج مور، إن «شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية، تتيح زيادة قدرة الشركات الصغيرة في الإمارات على الوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز نموها وخلق فرص أعمال».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «YAP الإمارات»، مسعود خان، إن الخدمة الجديدة سلطت الضوء على تطور آليات التمويل في مصرف الإمارات للتنمية.

تمويلات

يكرّس مصرف الإمارات للتنمية جهوده لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك برنامج ضمان التمويل المقدم بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية والذي أقر أكثر من 332 مليون درهم من التمويل الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بين أبريل 2021 وأبريل 2022، مع استهداف توفير ضمانات ائتمانية بقيمة خمسة مليارات درهم بحلول عام 2026. وتضمن الحلول الرقمية لمصرف الإمارات للتنمية الوصول إلى خدمات آمنة وشاملة تدعم عمليات رواد الأعمال وأصحاب الشركات.