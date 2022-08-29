"ستيت جريد" الصينية توسّع حضورها الإقليمي عبر "دبي المالي العالمي" لدعم تحول الطاقة

قامت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية (ستيت جريد)؛ أكبر مؤسسة للمرافق الكهربائية العامة في العالم، بتوسيع حضورها في المنطقة من خلال افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ليكون أول مكتب تقوم مؤسسة المرافق الكهربائية التابعة لحكومة الصين بإنشائه في دولة الإمارات.

وسيعمل المكتب الجديد على دعم المنطقة للدفع قدماً بعجلة تحول الطاقة من خلال تركيزه على نقل الكهرباء وتوزيعها عبر مجالات أعماله الأساسية والمتمثّلة بالاستثمار في شبكات الطاقة الكهربائية وبنائها وتشغيلها.

وكانت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية قد حققت استثمارات ناجحة في مجال تعزيز كفاءة المرافق الكهربائية إقليمياً في سلطنة عُمان ودولياً في كل من إيطاليا والبرتغال واليونان والفلبين، بالإضافة إلى اضطلاعها بتشغيل الشبكات الأساسية للطاقة الكهربائية في كل من البرازيل وأستراليا وتشيلي؛ ويبلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية للمؤسسة 23,2 مليار دولار أما رأسمالها السهمي في الخارج فيبلغ نحو 65 مليار دولار.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل استقطاب الشركات التي يمكنها المساهمة في نمونا الاقتصادي المستقبلي من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الشركات مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية التي أرست اليوم حضورها في المركز، ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، فإن الدولة تكثف من استثماراتها في الطاقة المتجددة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه، قال تشنغ زونغ ليانغ، الممثل الرئيسي لمكتب مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية في الشرق الأوسط، إن تأسيس مكتب في مركز دبي المالي العالمي يُعد إنجازاً بالغ الأهمية لمؤسستنا نحو توسيع الحضور في سوق الشرق الأوسط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تمران عبر مرحلة بارزة ضمن مسيرة التحول في مجال الطاقة.

وتوجه جوانجياو زو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في دولة الإمارات بالتهنئة إلى مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية على نجاحها بتأسيس مكتب لها في الإمارات، وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة في الصين وحول العالم، حيث تتمتع المؤسسة بسجل حافل بالإنجازات من الاستثمار في منطقة الخليج وعلى الصعيد الدولي.