«النقد العربي»: 94 مليار درهم تسهيلات عقارية بالإمارات

قال صندوق النقد العربي إن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لمجموعة الدول العربية، ارتفع 28 مليار دولار بنهاية عام 2021، مشيراً إلى أن الإمارات تصدرت على مستوى مجموعة الدول من حيث حجم تلك التسهيلات لديها بقيمة 25.6 مليار دولار (نحو 94.03 مليار درهم)، فيما جاءت مصر ثانياً بـ8.3 مليارات دولار.

وأوضح الصندوق في تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، أن التسهيلات الائتمانية العقارية لدى مجموعة الدول العربية التي تضم تسع دول، وصل إلى 245 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ217 مليار دولار في نهاية 2020.

وذكر التقرير أن السعودية والمغرب والإمارات تصدرت المراتب الثلاث الأولى من حيث نسبة التسهيلات العقارية إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث بلغت النسب لديها في نهاية 2021 نحو 27.6% و27.4% و26% على التوالي.