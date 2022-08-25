«مفاجآت صيف دبي» تجذب 962 علامة تجارية و3257 محلاً

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، نجاح الدورة الـ25 لـ«مفاجآت صيف دبي»، التي تمكنت من استقطاب 962 علامة تجارية، و3257 محلاً تجارياً، ما يدل على مدى الثقة التي يوليها الشركاء وأصحاب المتاجر بهذا الحدث السنوي، وما يمكن أن يسهم به في تنشيط الأسواق.

وأوضح الخاجة، أن أهم المؤشرات على نجاح الدورة الحالية، هو مساهمة «مفاجآت صيف دبي» في تنشيط مبيعات قطاع التجزئة في دبي، وزيادة الإقبال على زيارة مراكز التسوق، إضافة إلى ارتفاع عدد العلامات التجارية والمتاجر التي شاركت في هذه الدورة.

وقال إن «مفاجآت صيف دبي» لعبت دوراً حيوياً في تطوير وازدهار قطاع التجزئة في دبي على مدار الـ25 عاماً الماضية، والتي بدورها أسهمت في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوّق على مستوى العالم، لافتاً إلى أن فصل الصيف بات فترة مميزة لزيارة المدينة للاستفادة من العروض والباقات الترويجية المميزة التي يقدمها الشركاء في مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والطيران والمطاعم والترفيه والتجزئة.

وأضاف أن مختلف القطاعات الاقتصادية، تشهد حركة نشطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة تنظيم «مفاجآت صيف دبي».

ووصف الخاجة، الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر 2022، بأنها من أكثر الدورات تميزاً كونها تحتفل بمرور 25 عاماً على إطلاقها، عبر تقديم برنامج حافل ومميز من الفعاليات الترفيهية المناسبة للعائلات، فضلاً عن مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى في مراكز التسوق والمحال التجارية، علاوة على فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها «مليونير شير»، وكذلك الجوائز اليومية، وغيرها.

وأكد أهمية الشراكة الحقيقية التي تربط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع شركائها، من خلال الحرص على تقديم أفضل التجارب لسكان وزوّار دبي بما يمكنهم من الاستمتاع بوقتهم في المدينة، والاستفادة من العروض الترويجية المتاحة.

وحول التسهيلات والحوافز المقدمة للشركاء، أشار الخاجة إلى أن المؤسسة تقوم بالترويج للعلامات التجارية والمتاجر المشاركة عبر مختلف الوسائل الإعلامية والدعائية بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي، كما تعطي المؤسسة المتاجر المشاركة مجموعة من المواد التسويقية المتعلقة بمفاجآت صيف دبي، وذلك لعرضها في واجهاتها لتعريف المتسوقين بمشاركتها بتقديم العروض.